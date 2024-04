“¿Por qué nos matan? ¿Por qué nos siguen persiguiendo?”: El potente descargo del General Yáñez tras asesinato de Carabineros en Cañete

Durante la madrugada de este sábado, se dio a conocer la trágica muerte de tres funcionarios de Carabineros en Cañete, en la región del BioBío. En este contexto, es donde el general director de la institución, Ricardo Yáñez, se refirió al atentado y aseguró que “esto no fue casual, no fue al azar”.

Cabe recordar que los uniformados fueron encontrados calcinados por los voluntarios de Bomberos al interior de una patrulla.

Las víctimas corresponden al sargento primero Carlos José Cisterna Navarro y los cabos primero Sergio Arévalo Lobos y Misael Vidal Cid, quienes eran parte de la dotación de la Cuarta Comisaría C.O. P de Los Álamos.

Las palabras de la autoridad

A solamente horas de darse a conocer el hecho, el general Yáñez aterrizó, a eso de las 8:30 horas, en el Aeródromo Las Misiones.

En ese momento, la autoridad lanzó un fuerte descargo: “No puedo estar más dolido, más triste, con rabia, una rabia profunda. ¿Por qué nos matan? ¿Por qué nos siguen persiguiendo, atacando, generando tanto daño, si solo hacemos es intentar contribuir a la paz de este país?”.

“Desde muy temprano, prácticamente no he podido estar en mi casa, preparando las actividades preparativas para nuestro aniversario, inmediatamente he tomado conocimiento de esto y me constituí para empezar a generar los despliegues, ya mandamos gente, tenemos los mejores equipos acá trabajando en la investigación y vamos a seguir enviando más personal porque esto no puede quedar impune”, aseguró el general de la policía nacional.

Según sus palabras, “matar a un Carabinero es matar al alma de Chile, no tengo registro en mi historia, de 38 años de servicio, de la muerte de un carabinero y no uno, sino que tres asesinados de forma cruel en el día de nuestro aniversario”.

“Esto no fue casual, no fue al azar, basta ya. Lo único que hacemos es luchar por la seguridad de nuestros compatriotas”, cerró el general Yáñez.