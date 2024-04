Camila Vallejo por asesinato de carabineros en Cañete: “No vamos a dudar en usar ningún arma o herramienta necesaria para enfrentar este brutal crimen”

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, aseguró este mediodía que el Gobierno central no trepidará en usar, si así fuese necesario, poder de fuego y otras herramientas para dar con el paradero de los asesinos de los tres carabineros baleados e incinerados en una camioneta de la institución policial en la comuna de Cañete.

La autoridad pública hizo esta declaración en el punto de prensa que levantó la Secretaría General de Gobierno para dar cuenta de las acciones que el Estado ha realizado desde el pasado sábado, fecha en la que se hallaron los cuerpos calcinados de Carlos Cisterna, Sergio Arévalo y Misael Vidal en la zona sur del país.

Las medidas para dar con asesinos de Carabineros

“Nuestro país sigue enlutado, nuestro país sigue de duelo, un momento muy difícil que atraviesa nuestra sociedad, nuestras instituciones, y frente a esto queremos señalar algunas cosas desde el Gobierno”, indicó la ministra vocera.

Esto no se trata solamente de dar justicia, y garantías de no impunidad, sino que también de poder tomar la senda de mayor tranquilidad que se estaba logrando en la zona — Camila Vallejo

“Efectivamente, hemos lamentado la triste partida frente al cruel asesinato de tres funcionarios de Carabineros. A Carlos Cisterna, a Sergio (Arévalo), a Misael (Vidal), y queremos en ese contexto, no solamente reforzar las condolencias que le hemos transmitido a su familia, a sus seres queridos, a sus compañeros y compañeras de la institución de Carabineros de Chile, sino que también señalar que no vamos a dudar en usar ningún arma o ningún herramienta que sea necesaria dentro del Estado de Derecho para enfrentar este brutal crimen”, aseveró la secretaria de Estado, quien aseguró que esta medida no sólo buscar “dar justicia” a la muerte de los efectivos policiales, sino que se enfoca en retomar “la senda de mayor tranquilidad” que en los últimos meses se había logrado obtener en la macrozona sur del país.

“Esto no se trata solamente de dar justicia, y garantías de no impunidad, sino que también de poder tomar la senda de mayor tranquilidad que se estaba logrando en la zona de estos sucesos”, dijo Vallejo, quien aclaró que desde el mismo día del “brutal crimen”, todo el aparato del Estado se movilizó en las labores de búsqueda de los responsables.

La ministra @camila_vallejo realiza una nueva vocería de Gobierno desde La Moneda. https://t.co/6jLp75AUYp — Vocería de Gobierno de Chile (@voceriagobierno) April 29, 2024

“El día sábado, de madrugada en La Moneda, hubo una reunión de más alto nivel para justamente preparar las medidas una vez conocidos estos hechos. Decretamos tres días de duelo nacional, y el día sábado nos dirigimos todos los poderes del Estado a Los Álamos para no solamente acompañar a las familias de estos tres funcionarios en el responso, sino que también en terreno coordinar las acciones de los distintos poderes del Estado en la zona”, dijo.

“Queremos señalar con toda claridad que en este esfuerzo de Estado dispusimos a los mejores para trabajar en la zona. Los equipos que están trabajando en la zona son los de más alto nivel, son los equipos más especializados, a nivel policial a nivel de Fuerzas Armadas, a nivel de Justicia, justamente para acelerar todos los trámites, las pericias, que requiere la investigación para dar con el paradero finalmente de los responsables de este brutal crimen”, afirmó.