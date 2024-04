Ministra del Interior aseguró que están “cada día más cerca” de dar con los autores del asesinato de los tres carabineros en Cañete

“Cada día más cerca” indicó la ministra del Interior, Carolina Tohá, que están las autoridades de dar con el paradero de los autores del brutal asesinato de tres funcionarios de Carabineros en Cañete, región del Biobío, y cuya investigación es encabezada por el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido.

La secretaria de Estado participó durante la jornada de este martes 30 de abril de la ceremonia fúnebre de uno de los tres funcionarios de la institución uniformada asesinados en el sur del país, tras lo cual entregó algunas palabras en las que reiteró el acompañamiento a las familias afectadas.

“Sabemos que es un momento triste y queremos estar cerca, pero no olvidamos que lo que viene es lo más duro para la familia y la comunidad, ninguno de ellos va a estar solo”, indicó en la oportunidad Carolina Tohá.

Luego, a través de la cuenta en Instagram del Ministerio del Interior, Tohá añadió que “nos vamos a empeñar, como hemos estado hasta ahora, por aclarar este crimen. Por encontrar a los culpables y por desplegar en todo este sector un refuerzo a todo lo que se ha hecho en materia de seguridad, para impedir que este ataque traiga de vuelta el temor que ha acompañado la vida de esta parte de nuestro país durante tanto tiempo, y que últimamente ya iba retrocediendo”.

Llamado a no hacer conjeturas

En tanto, al referirse directamente a la investigación del crimen, Tohá hizo un especial llamado a no realizar conjeturas y remitirse a la información entregada por el Ministerio Público.

En ese sentido, la titular del Interior agregó que “aquí se ha trabajado mano a mano y se han logrado muchos avances en esta zona”.

En ese sentido apuntó que “no nos sirve decir estamos más cerca hasta que no los tengamos, y todavía no los tenemos (...) Se está trabajando muy arduamente, se está trabajando en varias líneas investigativas, pero todavía no hemos dado el resultado que queremos dar que es el de detener a los culpables”, dijo.

El gobierno ha estado presente activamente en las distintas ceremonias y funerales realizados durante la jornada de este martes en el sur del país, siendo una de ellas encabezada por el propio Presidente Gabriel Boric en Curanilahue, además de algunos ministros en otras comunas.