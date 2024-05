Miguel Benavente, adulto mayor que fue empujado a un río de Linares, rompió el silencio: “Agreden sin mayor miramiento”

A principios de semana, un impactante video se viralizó en el que muestra a una mujer empujando a un adulto mayor al río Achibueno. Esto debido a que según la agresora, él estaba en su “propiedad privada” de su camping en la localidad de Linares de la Región del Maule.

El hombre que fue víctima del accionar de la mujer, se llama Miguel Benavente, y el registro fue grabado por un testigo que estaba en el camping Achionda, en el sector Pejerrey. La nieta de Miguel también estuvo presente durante el incidente.

En una conversación con CHV, el hombre señaló que “nosotros con mi señora siempre salimos para arriba a dar una vuelta, a ver la montaña, el río. Yo salgo con los nietos, con mi hijo, y vamos por un rato, vamos y volvimos, y eso fue lo que hicimos aquí”, comenzó declarando según lo consignado por La Tercera.

“Entramos allá, había un portón, dejamos el auto afuera, entramos por una puerta que había caminando, y en eso íbamos caminando cuando aparece la señora gritando”, agregó. Esto despertó la furia de la mujer, quien comenzó a gritarles y ordenándoles que se fuera porque era un recinto privado.

ACHIBUENO - LINARES

Mujer empuja al río a un adulto mayor con la finalidad de expulsarlos de su terreno ( Rivera de rio achibueno) en el sector del cajón de achibueno en la región del Maule. Serían dueños de un camping@MMAmaule @MinisterioBBNN @biobio @DPRMaule pic.twitter.com/Zm2Djobqws — TuiteroSismico𝕏 (@TuiteroSismico) April 29, 2024

Detalles de lo sucedido

Él continuó el relato señalando que “yo estaba en el río. Le dije que no me iba a ir, porque ahí era recinto municipal, entonces no tenía por qué echarme. Y ella dijo que no, que me fuera, porque eso era de ella, ella era la dueña y no permitía nada”.

“De primeras, ella atacó a mi señora, porque mi señora venía más atrás que nosotros. Nosotros íbamos más adelante. A ella la insultó hartas veces y también la quería empujar, pero mi señora dijo que no, que con ella no se metiera, porque ella tenía un bastón. Entonces ahí después fue donde nosotros. Yo estaba con mi hijo, y también a mi hijo lo empujó”, contó el hombre que terminó cayendo al río debido a que estaba más cerca del cuerpo de agua.

Él recalcó que la mujer no dio espacio a un diálogo y que estuvo gritando en todo momento, ni tampoco le importó que estuviese la nieta de Miguel, y que ella llorara durante esta discusión. “Mi nieta empezó a llorar fuerte, y yo la escuchaba llorar”, contó.

Al ser consultado si es que sufrió algún daño físico, Miguel Benavente señaló que no quedó con “ninguna lesión”, y que sólo presenta “un tirón en la pierna nomás, que me saqué una radiografía para ver la profundidad, pero gracias a Dios nada más, no me golpeé en ninguna parte”.

Finalmente, sobre la mujer que lo agredió, el adulto mayor comentó que “es problemática, según lo que escuchamos de la señora esta. Y es una persona joven, entonces, uno va a medir fuerza con ella. Yo también tengo mi edad, pero (...) mi idea tampoco es la violencia”.

“Entonces, lo único que les dije es que íbamos a estar un ratito y nos íbamos. Nada más. Entonces, eso es lo preocupante, que ellos agreden sin mayor miramiento. Uno no tiene la misma energía. Si hubiera sido joven, no sé, cambia la situación. Pero uno ya tiene sus años, cuesta reaccionar también”, cerró.