“Es de un clasismo horrible”: JC golpea la mesa y pide a Defensa que se pronuncie tras muerte de conscripto

Indignados a más no poder. Así reaccionaron los animadores del matinal Contigo en la mañana de CHV, Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez, tras conversar con la madre del conscripto que murió el pasado 27 de abril durante una marcha de instrucción en Putre, mientras realizaban el servicio militar. Fallecimiento donde se culpa al capitán por “torturar” al joven y no brindar el apoyo que hubiese salvado su vida.

Además, al escuchar el relato de otras madres, se dio a conocer que los demás voluntarios del Ejército se encuentran incomunicados con prohibición de hablar con su padres, con la excusa de que están en cuarentena por un cuadro de infección pulmonar.

Ahí, el periodista entró en cólera y golpeó la mesa, exigiendo al Ejército que se pronuncie ante la delicada situación que afecta a varios solados en el norte del país. Acusando, además, clasismo, puesto que se estarían aprovechando de la indefensión de las familias, al ser de bajos recursos.

“Todos los jóvenes querían ser uniformados. Sus sueños eran hacer carrera en el Ejército, fueron voluntariamente. Esta falta de información también raya en la tortura. Tu no puedes tener a los papás sin comunicación con sus hijos. Esto no es una cárcel, qué se creen, por qué no puedo hablar con mi hijo si está hospitalizado. Qué les pasa. Paren el leseo, paren la chacota. Quién manda en esta cuestión. Se creen dueños de los niños, porque es gente que no es pudiente, que no tiene poder, pueden hacer lo que quieran con ellos. Y el Ministerio de Defensa que hable algo, diga algo. Esto no puede ser así. Tu no puedes retener a jóvenes así. Son niños, jóvenes, seres humanos, no son objetos”, reclamó el periodista, claramente afectado.

“Se aprovechan porque es gente que no tiene poder y no tiene capacidad económica. Es un aprovechamiento lo que están haciendo, porque si esto le pasara a una persona de la Escuela Militar, esto no estaría pasando. Es de un clasismo horrible. No quería decirlo, pero es de un clasismo horrible”, reiteró muy molesto.

Finalmente, tras sus fuertes palabras un representante del Ministerio de Defensa se comunicó con la madre del soldado fallecido y el Ejercito anunció un sumario e investigación penal.