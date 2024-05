“¡Eso no es cierto señor!”: Presidente Boric fue increpado por asesinato de periodista Francisca Sandoval

Un tenso momento vivió la mañana de este viernes el Presidente Gabriel Boric durante la ceremonia por el Día Mundial de la Libertad de Prensa 2024, evento donde fue increpado por un asistente quien le reclamó a viva voz por la falta de diligencias respecto al asesinato de la reportera Francisca Sandoval de la Señal 3 de La Victoria, quien recibió un disparo durante una manifestación el 1 de mayo del 2022.

“Carabineros de Chile no actuó, el ministerio del Interior que es parte de la querella no ha solicitado ninguna diligencia para encontrar justicia para nuestra compañera periodista asesinada y nos están hablando de libertad de expresión y libertad de prensa el día de hoy. Es una burla, señor Presidente”, gritó el hombre, interrumpiendo al Mandatario durante su exposición.

Tras esto, el Jefe de Estado respondió en el mismo tono, generando un cruce de palabras en el auditorio.

“No es una burla, señor. No es una burla. Y acá venimos a defender la libertad de prensa. Eso no es cierto, señor. Eso no es cierto. Le pido por favor que nos permita continuar con esto, porque precisamente Francisca Sandoval es un ejemplo de lo que tenemos que defender”, señaló Boric.

Pero, los gritos del asistente no cesaron, por lo cual el Presidente le pidió que lo dejara continuar. Aclarándole, que Francisca fue asesinada, pero no por carabineros

Boric responde sobre Francisca Sandoval

“Yo he estado con su familia. Estoy diciendo la verdad y por eso estoy parado acá. Francisca Sandoval fue asesinada en una manifestación, no por Carabineros, pero fue asesinada de manera brutal y merece Justicia”, insistió Boric. “Es que así no se puede”, agregó mientras el hombre le seguía hablando.

“Carabineros, ¿Qué hizo? No intervino, y no hubo ninguna investigación. No hay una investigación real”, continuó con el reclamo.