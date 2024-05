“A gritos pidió que pararan, que se iba a morir”: Revelan los últimos minutos de conscripto fallecido en Putre

Mientras el Ejército insiste en su versión de que los soldados de Arica realizaron una marcha de instrucción con todo el equipamiento necesario y nunca hubo maltratos hacia los conscriptos, los jóvenes que vivieron la fatídica experiencia el pasado 27 de abril en Putre, dicen todo lo contrario.

Ese día, Franco Vargas -el fallecido voluntario de 19 años que realizaba el servicio militar- habría advertido a sus superiores que no se encontraba en condiciones de salud para realizar la caminata en altura, bajo un frío extremo. Sin embargo, no lo habrían tomado en cuenta, burlándose de su masculinidad.

Fue en el noticiero T13, donde revelaron audios que compañeros de Vargas enviaron a Canal 13, contando cómo fueron los últimos minutos que estuvo con vida.

“Nunca tuvo que haber salido a la marcha. Él avisó que no iba a volver si iba, no lo pescaron (sic). Después, él, a gritos, pidió que por favor pararan, que se iba a morir. No lo pescaron (sic). No le dieron mayor atención”, señalaron, consignó Página 7.

Revelan últimos minutos con vida de Franco Vargas

Tras ello, revelaron que luego de la marcha, la salud del conscripto empeoró y de desmayó, sin recibir la adecuada atención médica.

“Quedó lejos de cualquier parte que se pudiera evacuar. Lo llevaron arrastrándolo con un brazo en el hombro hasta un punto en el que lo pudieran evacuar. Cuando llegó el camión ya era tarde, no tenía signos vitales, no se movía… Yo mismo lo vi a él, estaba desplomado en el suelo”, relató.

Con eso, desmienten al Ejército, quienes aseguraron que había muerto en un centro asistencial, tras ser llevado de urgencia.

Madre pide justicia contra capitán

Fue durante el funeral de su hijo, que la madre aseguró que hará pagar al capitán, haciéndolo responsable de la muerte.

“Ese capitán va a pagar, porque no tenía por qué haber torturado a mi hijo, él tenía que haberlo cuidado, porque él era un niño inocente. Ese tipo juró proteger a la patria, no asesinar. Yo no digo que en la institución no haya personas buenas, pero apareció este tipo que lo humilló”, expuso en el cementerio.

Además, reveló que el resto de los conscriptos “están amenazados, sus papás están con miedo. Nosotros necesitamos que esos niños no sufran, que no estén con miedo”, sentenció.