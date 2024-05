“45 mamones...”: El criticado tuit de republicana Verónica Welkerner contra conscriptos de Putre

“Con los 45 mamones del servicio militar en Arica perdemos todas las guerras. ¡Sean hombres!”. Con esas palabras la candidata republicana Verónica Welkerner criticó a los jóvenes soldados que quedaron afectados tras marcha de instrucción bajo un frío extremo en Putre el pasado 27 de abril. Día cuando uno de ellos, Franco Vargas de 19 años, perdió la vida por muerte súbita.

PUBLICIDAD

A raíz de su comentario, la madre de uno de los jóvenes, pidió al fundador del partido y candidato presidencial, José Antonio Kast, que se haga responsable de los dichos y ambos pidan disculpas públicas por la nula empatía con los soldados, familiares y madre que perdió a su hijo a más de tres mil metros de altura.

Recomendados

“Al señor Kast que se haga responsable de los dichos de esta persona y que pidan disculpas públicas a todas las mamás que estamos en esta lucha, porque no estamos lucrando ni esto es una campaña política, son las vidas de nuestros hijos”, señaló la afectada a Meganoticias Alerta.

Los últimos minutos con vida de Franco

Fue en el noticiero T13, donde revelaron audios que compañeros de Vargas enviaron a Canal 13, contando cómo fueron los últimos minutos que estuvo con vida.

“Nunca tuvo que haber salido a la marcha. Él avisó que no iba a volver si iba, no lo pescaron (sic). Después, él, a gritos, pidió que por favor pararan, que se iba a morir. No lo pescaron (sic). No le dieron mayor atención”, s

“Quedó lejos de cualquier parte que se pudiera evacuar. Lo llevaron arrastrándolo con un brazo en el hombro hasta un punto en el que lo pudieran evacuar. Cuando llegó el camión ya era tarde, no tenía signos vitales, no se movía… Yo mismo lo vi a él, estaba desplomado en el suelo”, relató.

Con eso, desmienten al Ejército, quienes aseguraron que había muerto en un centro asistencial, tras ser llevado de urgencia.