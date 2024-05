“Pensé que habían aprendido de lo que pasó con nosotros”: Sobreviviente de Antuco se refirió a la muerte de conscripto en Putre

Carlos Álvarez, uno de los sobrevivientes de Antuco, se refirió a la muerte del conscripto Franco Vargas, el joven de 19 años que falleció en medio de una instrucción militar en la ciudad de Putre.

Cabe recordar que el próximo 18 de mayo se cumplen 19 años de la tragedia, en la cual 45 soldados perdieron la vida tras una marcha forzada en medio de una tormenta de nieve. Sin embargo, según las palabras de la hombre, las condiciones aún no han cambiado.

El exmilitar habló sobre esta situación con el El Mercurio, en donde aseguró que algunos recuerdos aún viven en su memoria tras los difíciles años y el abandono que ha sentido por parte del Estado.

Asimismo, afirmó que varios de sus compañeros sufrieron en solitario, cayendo en el alcoholismo y la depresión. “Como no tuvimos tratamiento psicológico, es complicado. Hemos tenido que ir aprendiendo a llevar todo con el paso del tiempo”. Sin embargo, a menudo se repiten situaciones que reviven su historia.

La muerte de Franco

En esa línea, Carlos se refirió a la muerte del joven Franco Vargas, de la Brigada Motorizada N° 24 de Huamachuco, el 27 de abril en Putre.

“Por lo que he leído y escuchado, también es un tema de egos (...) porque los que son superiores se creen como dioses y se tiene que hacer lo que ellos dicen. Nosotros, cuando marchamos (en Antuco), perfectamente en algún momento podríamos habernos devuelto. Pero decidieron seguir. Aquí se ha dicho -las versiones hasta este momento- que los soldados andaban con polera, a las 7 de la mañana, en el desierto. Pensé que habían aprendido de lo que pasó con nosotros, que no pasó a la ligera que no tuviéramos la ropa adecuada para la nieve”, criticó Álvarez.

Con esto, el exmilitar esperaba que no se cometan los mismos errores y que “los soldados que estuvieron ahí se puedan asesorar bien, porque nosotros no lo hicimos y nadie nos prestó una ayuda que era necesaria en ese momento”, afirma.

En esa línea, Carlos también destacó las medidas del general Javier Iturriaga, después de que llamara a retiro a los principales mandos militares del norte. Eso sí, cree que no asumirán las responsabilidades penales.

“Está bien la medida que los den de baja, lo que no pasó con nosotros. En nuestro caso, los enviaron a otras unidades y así los escondieron. Creo que ahora nadie pagará con cárcel. Y para la familia del soldado no hay consuelo”, lamenta.

“Acá tuvimos un solo culpable, que fue Patricio Cereceda, a quien le dieron una condena de cinco años y un día, la cumplió en un recinto militar en Peñalolén, donde tenía todo tipo de beneficios, como estar con su familia. ¿Qué tipo de condena es esa? ¿Quién paga asi? Y Cereceda el año pasado, cuando comenzó la guerra entre Ucrania y Rusia, dio unas charlas explicando el conflicto. O sea, ¿cómo nos sentimos nosotros como sobrevivientes? ¿Cómo se sienten nuestras familias? Si ven que la persona que fue la responsable de lo que pasó, de 45 personas que fallecieron, está trabajando para el Ejército. Es casi como una burla, Además, fue el único culpable, y los demás que estuvieron ahí, que no ayudaron, que se arrancaron, no pagaron”, expresó al medio.