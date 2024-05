“Deja que la justicia haga su trabajo”: Marcelo Alonso realizó una profunda reflexión sobre la denuncia de abuso sexual en contra de Cristián Campos

Ya han pasado varias semanas desde que salió a la luz de la denuncia por abuso sexual infantil que realizó Raffaella di Girolamo, hija de Claudia di Girolamo, en contra Cristián Campos. En este contexto, es donde varios actores se han referido a la situación, entre ellos Marcelo Alonso.

Cabe recordar que el pasado 26 de marzo, el director de Fundación para la Confianza, José Andrés Murillo, dio a conocer esta grave situación mediante un comunicado.

Este suceso “provocó un daño enorme en Raffaella, y como a muchas víctimas de abuso sexual, le tomó largo tiempo recuperar fuerzas, siendo fundamental el apoyo incondicional de su familia y personas más cercanas, en la búsqueda de la justicia, que hoy se inicia”.

Según estipula el escrito, “durante su niñez y adolescencia el señor Campos le debía el máximo deber de cuidado, respeto y protección, en su calidad de adulto responsable y garante de sus derechos. Sin embargo, utilizó su posición asimétrica para confundir, controlar y cometer abusos en su contra”.

Las declaraciones de Marcelo

En una conversación con La Tercera, el actor Marcelo Alonso realizó una profunda reflexión sobre el caso que remeció al mundo del espectáculo.

“Es un tema delicado porque son personas que yo quiero tanto”, afirmó de entrada. “Imagínate, yo he trabajado con la Claudia (Di Girólamo) y admiro profundamente a Cristián, hemos trabajado mucho en teatro. A la María José (Prieto), su mujer, la he dirigido. Ella también es hermana de la exmujer de mi mejor amigo”, explicó al medio.

Asimismo, aseguró que todos “son personas que están tan cerca, que es difícil opinar acerca de cosas tan complejas”.

Aunque, Marcelo no quiso quedar ajeno a la denuncia: “No voy a dar una respuesta como políticamente correcta, del tipo de ‘ese tema no hablo’. De verdad, es un tema que yo no hablo con nadie, porque dar una opinión de algo tan complejo, después de todo lo que hemos pasado, de las funas, después de lo de Johnny Depp, después de todo lo que hemos visto”.

“Yo creo que lo que uno debe hacer es mirar, querer a la gente que uno quiere y esperar a la justicia”, afirmó Alonso. “Y los comentarios uno se los deja para uno. Toda esa chimuchina de que ‘a mí tinca’, no. Deja que la justicia haga su trabajo, porque si hay algo, va a ocurrir, y si no hay algo, no va a ocurrir, punto”, sostuvo el intérprete.

“Hay que ser respetuoso, dar una opinión es superfácil, pero hacerte cargo la opinión, no”, aseguró Marcelo Alonso.