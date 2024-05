“Solo pasa en Chile”: Delincuentes se pelearon por robar auto tras doble encerrona en Ñuñoa

Un hecho nunca antes visto fue lo que protagonizó un grupo de delincuentes, aparentemente de bandas rivales, quienes se pelearon por robar un auto en la comuna de Ñuñoa.

Todo ocurrió durante la noche cuando tres antisociales abordaron a un conductor e intentaron quitarle el vehículo. Pero, la víctima alcanzó a reaccionar y lanzó las llaves hacia el interior de una casa vecina.

En ese momento los ladrones comenzaron a buscarlas, pero apareció otro grupo de delincuentes y comenzaron a discutir con los otros sujetos para quedarse con el auto del hombre asaltado.

Sin embargo, ningún grupo logró su cometido y emprendieron la huida ante los gritos de los vecinos, quienes llamaron a carabineros.

Tres delincuentes detenidos

Este generó una persecución policial que incluyó disparos y la participación del helicóptero institucional y se extendió hasta la comuna de La Pintana, informó Bio Bio.

Finalmente, los tres delincuentes de la primera banda fueron interceptados en la intersección de Santa Rosa con Observatorio y quedaron detenidos, estableciéndose que son todos adolescentes, con antecedentes penales y órdenes de detención vigente.

Producto de la persecución, dos carabineros colisionaron con otro vehículo, quedando con diversas heridas, no de gravedad, indicó el citado medio.

La curiosa situación fue comentada en el matinal Contigo en la mañana de Chilevisión y la periodista Monserrat Álvarez, resumió a modo de ironía que “solo pasa en Chile”.

Paulina Nin criticó delincuencia en Chile

Paulina Nin de Cardona es una figura muy conocida en nuestro país gracias a la televisión, pero también alguna vez intentó incursionar en la política. Por lo mismo, tiene una visión clara sobre el panorama de la seguridad pública en el país.

En una conversación con el programa “Todo Va a Estar Bien” de Vía X, la histórica conductora de TVN, Canal 13 y el Festival de Viña, recordó un violento asalto que sufrió en 2014 y cómo abordaría el tema de la delincuencia actualmente en pantalla.

“Obviamente están fallando las autoridades que no hacen lo que corresponde para poner mano dura en cuanto a la delincuencia en el país”. El conductor le preguntó sobre el origen del flagelo, donde muchos apuntan a las condiciones sociales que facilitan los ilícitos.

“La desigualdad ha existido siempre en este país. Siempre han existido ricos y siempre ha habido pobres y una tremenda clase media. O sea no me vengan a decir que es por la desigualdad, no”, sentenció la ex conductora de “Cuéntame”.

En ese sentido, expresó su diagnóstico del problema: “Aquí ha habido un ingreso de una gente extranjera sin control y han entrado más malos que buenos”, concluyó.