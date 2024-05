“¿Los que han pagado el CAE son personas millonarias?”: Óscar Landerretche considera “inmoral” condonación de la deuda

Como un acto “inmoral”. Así calificó el economista Óscar Landerretche la idea del Gobierno de estudiar la condonación de la deuda del Crédito con Aval del Estado (CAE) y realizar un perdonazo a quienes dejaron de pagar el préstamo estudiantil.

“La pregunta es: les van a hacer un perdonazo al CAE al que no pagó, pero al que sí pagó que se joda. Lo encuentro inmoral. Yo no sé si eso es socialdemócrata, libertario, neonazi, no tengo idea, pero me parece inmoral”, reveló el académico, consignó La Tercera.

Esto, luego que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, señalara durante la semana que en septiembre se entregará una propuesta para liberar a los deudores.

La crítica de Landerretche, apunta principalmente, que los mayores afectados serán quienes sí pagaron la totalidad del préstamos, el cual fue creado por el exPresidente Ricardo Lagos el año 2005.

“Suponte que un país tuviera mucha plata, que no tenemos, y que decidiéramos que vamos a condonar el CAE. A veces los países deciden eso. Yo lo que me pregunto es lo siguiente, las personas que están hablando de condonar el CAE, a los que deben el CAE, ¿pensarán que los que han pagado el CAE son personas millonarias?, ¿que durante su carrera lo pasaron super bien pagando el CAE?. A mi me parece tremendamente inmoral que se le condone la deuda a personas que no pagaron un compromiso, donde algunos pueden tener justificadas razones, pero otros quizás no. Otros quizás especularon con que les iban a hacer un perdonazo”, dijo el profesor de la FEN en Radio Infinita.

Y agregó que “a las personas que pagaron el CAE religiosamente, sacándose la mugre, aplazando vacaciones, aplazando comprarse el auto, a esos en lenguaje del partido Republicano, que se jodan. ¿No les vamos a devolver la plata?. La pregunta es: les van a hacer un perdonazo al CAE al que no pagó, pero al que sí pagó que se joda. Lo encuentro inmoral. Yo no sé si eso es socialdemócrata, libertario, neonazi, no tengo idea, pero me parece inmoral. Eso es lo que pienso sobre la condonación del CAE”, fueron parte de sus reclamos.

¿Qué es el CAE?

El Crédito con Aval del Estado permitió a casi un millón de estudiantes, principalmente de escasos recursos, poder acceder a la educación superior, pagando una tasa de interés de un 6% por el préstamo, la cual fue reducida al 2% durante el gobierno del fallecido Presidente Sebastián Piñera.

Además, se facilitó el pago de las cuotas, las cuales no debían superar el 10% del sueldo, mientras que los profesionales que estuviesen cesantes quedaban liberados hasta encontrar trabajo.