“No la veo con vida”: Psíquico contactado por familia de adulta mayor reveló fatal noticia

El psíquico Ismael Torres, reveló detalles respecto a la adulta mayor que despareció en extrañas circunstancias desde un restaurante de Limache, el domingo pasado cuando celebraba el Día de la Madre junto a su familia.

Según explicó en “Detectives psíquicos” fue una amiga de la nieta que escucha el programa El comisario quien lo contactó y tras ello, se comunicó directamente con la familiar afectada.

Tras ello, contó en el canal de Youtube junto a Carlos Collao lo que logró visualizar a través de las fotos que recibió de la nieta.

“Una nieta, Carla, me envía esas fotos, porque yo le estoy diciendo que veo unas casas separadas. Hay vegetación, pero más bien baja. Y las casas que ella me envía coinciden mucho con lo que yo estoy viendo”, señaló.

Tras hacer un completo análisis del recinto, a través de lo que vio en fotografías y videos, entregó la mala noticia.

“No veo participación de terceras personas. No me ha aparecido nada extraño, que algo le hicieron a ella o que haya sido secuestrada. En otras ocasiones veo techos de casas, eso significa que está en cerro... No la veo con vida, la he visto de espalda en varias ocasiones”, sentenció.

Las teorías de la desaparición

“Pensamos que cuando fue al baño ella se equivocó de puerta y salió a un pasillo y estacionamiento desconocido. Entonces, mi madre caminó en medio de los autos y se nos pierde, porque ella sigue caminando hacia una senda que pensó que era el camino de salida”, indicó José Luis, quien en el programa “Contigo en la mañana” reconoció que no pasaron siquiera cinco minutos desde su ingreso al baño cuando los 14 familiares de María se percataron de su desaparición.

“A los cinco minutos nos dimos cuenta de su pérdida y empezamos a buscarla. Rastrearon toda la zona del estacionamiento, y todo el lugar aledaño. Yo estaba al lado de la puerta que daba al baño, por eso nos dimos cuenta rápido de que no aparecía”, contó José Luis, quien recordó que en el sector había un canal de regadío, uno de los sectores donde se especula pudo haberse caído la mujer.