“Un gran regalo, estoy de cumpleaños”: chileno que ganó Tesla de Mr Beast no sabe si quedarse con el auto o pedir el dinero

Con sorpresa y en “estado de shock” quedó el temuquense Marcelo Curamil, joven egresado de ingeniería en construcción de Inacap, quien este jueves fue uno de los 26 ganadores de un Tesla Model 3 sorteados por el famoso instagramer estadounidense Mr Beast.

Aún recuperándose del impacto que sufrió al verificar que era uno de los afortunados, al recibir un mensaje del propio Mr Beast, Marcelo reconoce que este premio viene a ser “el mejor regalo de cumpleaños de mi vida”, ya que este sábado cumple 27 años.

En shock al ganarse un Tesla

“No lo podía creer. Estaba con un amigo y le tuve que decir que revisara el concurso para saber si era verdad que yo era el ganador. Y era yo. No tengo auto y ni siquiera sé manejar. Si me piden tener carnet de manejar lo saco”, cuenta Curamil en lun.com, donde recuerda que recién hace cuatro días comentó en un concurso del que poco o nada de esperanzas tenía.

“Le había dado like al concurso y comenté la publicación hace cuatro días para probar suerte nomás, porque al principio no creía que regalara los Tesla. El miércoles me llegó una notificación desde la cuenta de @MrBeast y quedé en shock”, sinceró el chileno, quien no sabe si quedarse con el auto o pedir el dinero del premio debido a sus problemas financieros.

Hay pocos autos de este tipo en Chile, tengo que ver si hay puntos de carga en esta zona para cargarlo — Marcelo Curamil

“Estoy viendo si pedir la plata o el auto. El dinero, por el momento que estoy viviendo, me sirve para pagar mis deudas, las tarjetas y quizás viajar un poco. O juntar para el pie de una propiedad y más adelante comprarme mi auto. Estaba averiguando que el monto que me entregan es casi igual al precio del auto y en ese caso es preferible tener el dinero”, contó.

“Es un gran regalo porque estoy de cumpleaños: este sábado cumplo 27 años. Es el mayor regalo que he recibido. Además, venía de unos tiempos malos y esto me hace muy feliz. Tuve un accidente en auto en diciembre de 2023, estoy con licencia médica porque me fracturé el brazo izquierdo. Estoy con secuelas y pérdida de movimiento. Estoy haciendo terapia de kinesiología, tengo para harto tiempo. Si tengo que sacar carnet de conducir voy a tener que esperar a mejorarme”, dijo.

No lo podía creer. Estaba con un amigo y le tuve que decir que revisara el concurso para saber si era verdad que yo era el ganador — Marcelo Curamil

“No sé mucho del Model 3 de Tesla. No sé si donde vivo es para este tipo de vehículo, pero he estado averiguando. Me metí a la página de Tesla y me gustó el de color blanco, y el negro. Hay en sólo cinco colores, pero esos dos son sobrios. Hay pocos autos de este tipo en Chile, tengo que ver si hay puntos de carga en esta zona para cargarlo. También está el gasto de la patente (en 2025 paga el 25% del valor del permiso de circulación). Un auto como este sale caro”, reveló.

“Mr Beast ya se contactó y me mandó un mensaje. Me felicitó y dijo que iban a coordinar la entrega del premio. Estoy en eso por ahora”, finalizó.