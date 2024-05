Madre de Tomás Ross explicó por qué no aceptó ayuda del Minsal: “Lo único que ofrecieron es que yo pague el medicamento y ellos traer el frasco”

Camila Gómez, madre del pequeño Tomás Ross, el pequeño de 5 años que sufre de distrofia muscular de Duchenne, salió al paso de las recientes declaraciones hechas por El Mercurio, en las que se le acusa de haber “rechazado” la ayuda ofrecida por el Ministerio de Salud. En una conversación con Radio Bío Bío, Gómez aclaró los verdaderos motivos detrás de su decisión.

El pasado martes, El Mercurio publicó una nota titulada “Madre de niño con mal de Duchenne rechaza ayuda del Minsal para importar costoso medicamento”, acompañada de una imagen de la ministra de Salud, Ximena Aguilera. Según el medio, Camila Gómez había rechazado la ayuda ofrecida por el ministerio para importar el medicamento necesario para tratar a su hijo. Sin embargo, la joven madre explicó las razones de su negativa.

Camila, quien actualmente realiza una caminata desde Ancud a Santiago para recaudar fondos para el tratamiento de su hijo, explicó que el ministerio le ofreció trasladar el medicamento a Chile, pero con la condición de que ella cubriera su costo total. “Efectivamente la ministra se acercó hacia Bulnes. Lo que ellos me ofrecieron fue que yo pagara el medicamento en su totalidad y que ellos me lo traían a Chile para se lo pusiera en un hospital público. Pero yo debía costearlo en su totalidad. Ellos no iban a dar ningún tipo de aporte ni apoyo económico. Solamente podían traer el frasco a Chile”, señaló.

“Lo único que ofrecieron es que yo lo pagué y ellos traer el frasco a Chile”

Ante esta oferta, Camila Gómez explicó que no podía aceptar dicha propuesta por cuestiones de seguridad y eficacia en el tratamiento de su hijo. “Yo consideré que al ya tener la totalidad del dinero, yo preferiría como madre, por seguridad de mi hijo, que se lo administren en el lugar donde están los especialistas que ya han puesto esta terapia a otros niños. En un lugar donde están preparados para manejar este tipo de terapias, y no que lo administren aquí por primera vez médicos que no están acostumbrados. Este medicamento nunca se ha puesto en Chile”, detalló.

Gómez enfatizó que la única oferta del ministerio fue traer el medicamento al país, sin ningún aporte económico para costear el tratamiento. “Ellos lo único que ofrecieron es que yo lo pagué y ellos traer el frasco a Chile”, repitió enfáticamente.

Cabe destacar que, según constató Radio Bío Bío la madre de Tomás estaría decepcionada por la publicación de dicha información, ya que esta se habría dado en el contexto de una reunión que consideraba de carácter privado, por lo mismo, hasta ahora no había emitido ninguna declaración sobre el ofrecimiento en sus redes sociales

“Yo les dije que ya para Tomás está resuelto. Gracias a la gente está resuelto. Pero yo les pedí que ya no ayudaran a Tomás, si no que hicieran el camino para los demás niños que van a necesitar esta terapia. Ellos dijeron que el medicamento por ahora no se puede traer a Chile”, concluyó.

Camila Gómez continúa su caminata, buscando no solo el tratamiento para su hijo, sino también abriendo camino para la concientización sobre la enfermedad, y así lograr que otros niños en Chile que sufren de distrofia muscular de Duchenne puedan acceder a las terapias necesarias. La familia necesita un total de 3.500 millones de pesos para costear el tratamiento, y a pesar de la polémica, Camila mantiene su objetivo de asegurar la mejor atención posible para Tomás.