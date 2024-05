“Hay otras necesidades de salud que también hay que contemplar”: Minsal se refirió al financiamiento de medicamentos caros tras caso de Tomás Ross

El Ministerio de Salud se refirió a la controversia que se generó en torno al caso de Tomás Ross, el niño que padece distrofia muscular de Duchenne y necesita un medicamento que cuesta aproximadamente 3.500 millones de pesos, el cual solamente se puede conseguir en Estados Unidos.

Cabe recordar que su madre, Camila Gómez, inició una caminata de la Isla Grande de Chiloé hasta Santiago y tuvo una reunión con la ministra de Salud, Ximena Aguilera con respecto a la medicina que necesita su hijo.

“Me ofrecieron traer el medicamento a Chile pero que lo pagara yo. En realidad la oferta no me pareció adecuada, porque el dinero ya lo tengo casi reunido, además hay una familia chilena que me va a recibir en Estados Unidos y los pasajes aéreos la empresa Latam se ofreció a donarlos”, dijo la progenitora conversación con LUN, criticando a las autoridades del Gobierno.

Asimismo, Gómez aseguró que no quedó conforme con la respuesta: “Ellos (Minsal) quería traer el medicamento y que se aplicara en un hospital público, en el San Borja, donde no se ha aplicado antes; yo prefiero hacerlo en un lugar donde sí tienen la experiencia. El laboratorio dice que en Chile no hay centros médicos certificados para realizar esta terapia y eso me da un poco de temor”, contó.

¿Qué dicen las autoridades?

Por su parte, el subsecretario de Redes Asistenciales, Osvaldo Salgado, se refirió a esta situación y a pesar de que no estuvo presente en la conversación con la mamá de Tomas, cree que el problema de los medicamentos de alto costo no es algo que deba solucionar el Ministerior de Salud, de hecho, enfatizó en que se debería tomar desde otra perspectiva.

“No quiero referirme específicamente a esa conversación. Lo que sí, manifestar que la tecnología avanza y muchos niños que en años anteriores no tenían ninguna chance incluso de sobrevivencia hoy si la tienen. Son pacientes que están en control en nuestro sistema, incluso este chico ha acudido en los controles habituales donde le corresponde”, explicó la autoridad, según consignó T13.

“Yo creo que es un tema que hay que analizar como sociedad, porque finalmente esto va a incrementarse seguramente. Muchos niños están sobreviviendo a enfermedades extremadamente raras, y la tecnología hace que sean medicamentos de altísimo costo, pero no es una solución que solo dependa del Ministerio de Salud”, añadió la autoridad de salud.

“Aquí hay un tema presupuestario, pero también hay un tema de prioridades país, porque aquí hay que pensar que es una inversión en salud, pero hay otras necesidades de salud que también hay que contemplar y, por lo tanto, la solución de este problema no es solo dependiente del Ministerio de Salud”, comentó el subsecretario Salgado.