“Con su matonaje ganan terreno”: Molestia por chinchinero expulsado por extranjeros en Antofagasta

Indignados. Así reaccionaros los cibernautas chilenos la ver un video que se difundió por Internet, mostrando el altercando de un artista chinchinero -el músico que toca un bombo en su espalda- con unos vendedores ambulantes extranjeros.

Los usuarios sacaron todo su patriotismo en la web y se pusieron pintura de guerra para defender al compatriota, al considerar como un hecho insólito que fuese correteado de su propio país. Esto, por conflictos con los otros comerciantes, quienes se habrían molestado con él, por “invadirles” su territorio.

“Ambulantes extranjeros expulsaron a un chinchinero, en el paseo Prat en Antofagasta. Con su matonaje ganan terreno y no hay que permitirlo. Es NUESTRO país y ellos deben acatar nuestras reglas. Basta de seguir sometiendo a chileno trabajador y honrado”, publicaron junto al video viralizado en redes.

En el registro el hombre discute con los extranjeros y reclama que siempre es insultado por una de las vendedoras.

“Me trata todos los días así, es ordinaria, ella no puede venir a echar a alguien que viene a trabajar también, porque yo a ella no le hecho eso. Ella tiene que respetar para que la respeten”, se defiende el joven.

La imágenes generaron la molestia en la red X, quienes lamentaron que el artista no fuera apoyado por otros chilenos.

“Somos cobardes como chilenos. Permitimos a estas plastas adueñarse de chile”, “Estos individuos creen que están en sus países y quieren imponer su forma de vivir” y “Antes que todo, el ilegal no tiene derecho si quiera a hablar en voz alta. Desde ahí todo tiene en contra”, fueron algunos de los comentarios, consignó La Cuarta.

Cobros de extranjeros a chilenos

Pero, esta no es primera vez que chilenos se ven desplazados por extranjeros.

Tiempo atrás, ocurrió en una feria en el norte, donde unos haitianos le cobraron dinero a una colera por instalarse en el lugar.

“Cómo te voy a pagar si no he vendido. Viene a cobrarme dos lucas, no he vendido ni uno... Miren cómo se adueñan de nuestro país”, lamenta la mujer.

El hombre en tanto, quien se encuentra acompañado de otros extranjeros, discute con una mujer y le insiste que deben pagar porque “aquí es de nosotros, no es de ellos”, señala respecto al espacio de uso público.