Enigmática desaparición de joven en Punta Arenas: Dejó carta apuntando a conocida empresa automotriz

Las desapariciones de personas en Chile se han tomado las noticias en los últimos días. A la extra pérdida de la adulta mayor en Limache, de quien aún no se sabe nada tras verla por última vez para el Día de la Madre- ahora el foco está puesto en el enigmático extravío de una joven en Punta Arenas.

Lo curioso para la angustiada familia de Jasna Oyarzún Angulo, es que su auto fue encontrado chocado en la carretera, pero sin ella ni su mascota en el interior. La madre reveló que Jasna fue vista por última vez el pasado 17 de mayo, hasta que su vehículo fue hallado por camioneros, a 75 kilómetros al sur de la ciudad.

“Salió con su hermanita, como a las tres y media, fueron al mall chino, fueron a comer sushi y después al teatro. Ella la dejó afuera y ahí nos despedimos (...) fue la última vez, yo le mandé WhatsApp y ella no me contestaba y pensé que estaba ocupada”, consignó El Pinguino.

Además, agregaron que la mujer de 31 años sufría constantes amenazas y hostigamientos de parte de su entorno laboral, puesto que “habría visto” algo comprometedor, que la puso en riesgo ante las demás personas, ante el miedo de que “hablara”.

“En su trabajo sentía temor. No sé qué le habrá sucedido, pero ella decía que vio cosas malas ahí y estaba muy perseguida”.

Las sospechas contra terceras personas involucradas aumentaron luego que descubrieran una carta que, supuestamente, dejó Jasna en su casa, a modo de despedida. Mensaje donde apuntaba directamente a la empresa donde trabajaba hace años, como ingeniera civil.

Revelan contenido de la carta

“Desde que ingresé a Salfa, a fines del 2017, he estado siendo vigilada y ya el último año siendo perseguida. Quiero dejar constancia hacia mi persona y familia, no tengo miedo. Si me quieren asesinar, torturar, violar o matar, que sea diciendo la verdad y luchando por nuestra patria”.