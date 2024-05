Latife Soto entrega información sobre desaparición de adulta mayor en Limache: “Hice una conexión y vi esto”

Un hombre involucrado. Eso indicó la tarotista Latife Soto respecto a la desaparición de la adulta mayor que se perdió en extrañas circunstancias desde un restaurante de Limache, el pasado domingo 12 de mayo cuando celebraba el Día de la Madre junto a su familia.

Fue durante una transmisión en vivo junto al periodista José Antonio Neme donde Latife reveló que tenía información, aunque fue “censurada” por el periodista, por respeto a los familiares de la adulta mayor.

Según explicó, una sobrina de la mujer la contactó, puesto que tenía una hora agendada para realizar un sesión de tarot, pero cambió el motivo de la consulta debido a la contingencia que enfrentaban.

“Ahí yo le comenté cosas que todavía no se saben. Yo hice una conexión y vi esto...”, alcanzó a decir, antes que el conductor de Mucho Gusto le solicitara que tuviera discreción con sus palabras.

“Lo que pasa es que hay que manejar ciertos códigos, porque si fuera pariente de ustedes (le dijo a quienes miraban el programa) no les gustaría que estuvieran comentando esto públicamente. No estoy desconociendo que Latife sepa algo, pero si lo sabe, cómo lo va a decir acá. Yo sólo estoy preguntando si vio algo. ¿Tú viste algo distinto a lo obvio?”, le preguntó.

“Sí, y yo le entregué la información a una sobrina. Yo dije algo que ya, al otro día, ellos avisaron y mostraron esa cámara”.

Tras ello, el periodista le consultó si veía que pudiese haber una tercera persona involucrada, a lo que ella respondió afirmativamente.

“Sí, es de sexo masculino”, sentenció, consignó La Cuarta.

“No la veo con vida”

Días atrás, el psíquico Ismael Torres indicó lo que pudo visualizar tras revisar unas fotografías que le mandó una nieta de la mujer. Si bien, descartó a terceras personas, aseguró que no estaría con vida.

“No veo participación de terceras personas. No me ha aparecido nada extraño, que algo le hicieron a ella o que haya sido secuestrada. En otras ocasiones veo techos de casas, eso significa que está en cerro... No la veo con vida, la he visto de espalda en varias ocasiones”, sentenció.