“Empiezas a mirar la vida con otros ojos”: Cristián Arriagada compartió profunda reflexión sobre cómo enfrentó la partida de Javiera Suárez

A cinco años del fallecimiento de la reconocida periodista Javiera Suárez, su esposo, el cirujano plástico Cristián Arriagada compartió una íntima reflexión acerca de cómo ha vivido el duelo tras la partida de su esposa, y madre de su único hijo, Pedro Milagros. Javiera falleció exactamente el 12 de junio de 2019, luego de luchar varios años contra el cáncer de piel.

PUBLICIDAD

Fue en el podcast “Más que Titulares” que el cirujano plástico abrió su corazón y se sinceró sobre cómo ha sido la vida luego de la partida de su esposa. Todo ocurrió cuando el médico fue consultado sobre cómo ha logrado sobrellevar la ausencia de Javiera.

“No sabría cómo responder de entrada eso, pero sí creo que experiencias de este tipo te hacen crecer heavy”, respondió en un comienzo Arriagada.

En ese sentido, el cirujano quiso ahondar en cómo esta experiencia transformó del todo su visión de la vida y la muerte. “O creces o te mueres en el camino, no tiene muchos matices. Y cuando te mueres, no es en lo literal, sino que te mueres por dentro, te apagas y tu vida se aplana”.

Enfatizó que, aunque nunca desearía esta experiencia a nadie y preferiría evitarla si pudiera, vivir tan cerca de la muerte ha enriquecido infinitamente su percepción de la vida.

“Para mí, si bien no se la deseo a nadie, y si me la pudiera evitar, me la evitaría todos los días de la semana, la experiencia de vivir la muerte tan cerca creo que enriqueció infinitamente mi experiencia de vida”, declaró.

“Creo que hemos construido un relato o una idea de separación extrema entre la vida y la muerte (...) Lo interesante de entender es que cada minuto que pasa, cada día que pasa, se te murió un día, ese momento nunca va a volver. Cuando uno vive la vida conectado con la idea de que cada experiencia y oportunidad es única y no se te va a repetir, es que efectivamente adquiere valor. Empiezas a mirarlo con otros ojos”, explicó Arriagada.

PUBLICIDAD

Dr. Arriagada destacó la fortaleza de Javiera Suárez

Recordando a Javiera, Arriagada habló con admiración sobre la resiliencia con la que ella enfrentó su enfermedad. “Ella experimentó el proceso de una manera extremadamente resiliente y le agregó mucho valor a su vida. Todo está como un poco en la historia que te quieres contar. Si andas de víctima por la vida, ‘por qué a mí, qué me pasó a mí’, game over, se acabó el cuento. Pero por el contrario, cuando empiezas a mirar hacia atrás y ves el valor que tuvo cada uno de esos momentos, cada una de esas experiencias, esas conversaciones largas”, relató.

Al reflexionar sobre el tiempo transcurrido desde la muerte de Javiera, Arriagada afirmó que, aunque han pasado cinco años “el tiempo que tuvimos, que fueron 3 años lidiando con la enfermedad. El tiempo que es elástico, se te alarga, eso en sí ya fue una vida”, expresó.

Su foco ha sido Pedrito Milagros

Finalmente compartió sus pensamientos sobre la paternidad y el legado que quiere transmitir a su hijo Pedro. “Yo tengo 44 años, ya se fueron, pero tengo un niño que tiene 7 (Pedro) y puedo inculcarle esto desde esa edad. La suerte que tiene él por un lado de vivir con este hype y la suerte que tengo yo de poder transmitírselo. Ahí está para mí el valor de todo lo que viene y todo lo que ha pasado”.

“El foco ha sido acompañarlo y guiarlo a él en esta etapa de vivir sin. Y de que tenga una casa, un hogar, una familia, una mirada de futuro, una mirada de presente, cariño, amor y contención. Y al mismo tiempo sabiduría para crecer desde lo que la vida le entregó”, concluyó Cristián.