Daniela Aránguiz aseguró que testimonio de su hija en juicio contra Orsini podría complicar a la diputada

En medio del tenso enfrentamiento legal entre Daniela Aránguiz y la diputada Maite Orsini, la figura de Agustina Valdivia, hija de Aránguiz y el exfutbolista Jorge Valdivia, ha cobrado una relevancia inesperada. La adolescente será partícipe como testigo en la defensa que prepara la panelista de farándula en contra de la parlamentaria.

Fue el mes pasado que Orsini interpuso una querella contra Aránguiz, acusándola de “injurias graves por escrito y con publicidad”. A raíz de ello, este 27 de mayo se llevó a cabo la primera audiencia del caso, durante la cual Daniela Aránguiz rechazó la posibilidad de llegar a un acuerdo conciliatorio con la diputada, dando lugar a una nueva etapa en el juicio, en la que Agustina Valdivia jugará un papel crucial, según se dio a conocer.

“Es una petición de ella”

En una reciente aparición en su programa de TV+ “Sígueme”, Daniela Aránguiz explicó que la decisión de incluir a su hija como testigo surgió a petición de la propia Agustina. “Yo al principio no estaba muy de acuerdo. Es una petición de ella. No voy a entrar en detalles porque no voy a romper códigos con ella”, comentó Aránguiz, destacando su respeto por la autonomía y el criterio de su hija. “Siempre voy a respetar la opinión de mi hija”, añadió.

Aránguiz subrayó la madurez y capacidad de entendimiento de Agustina, mencionando que este año cumple 17 años. “No estamos hablando de una niñita. Es una adolescente que entiende todo y es tremendamente inteligente”, afirmó, resaltando la preparación de su hija para enfrentar este desafío legal.

En cuanto al proceso judicial, Daniela aseguró que se han tomado todas las medidas necesarias para proteger a su hija durante su testimonio. “Los jueces están preparados para hacerle una entrevista a una testigo que sea menor de edad. No va a ser público, no va a entrar prensa. Yo nunca la voy a querer exponer”, explicó, demostrando su preocupación por la privacidad y el bienestar de su hija.

Finalmente, la panelista de “Sígueme” aseguró que el testimonio de su hija “es fundamental”. “Puede ser complicado para ella, sobre todo en su carrera parlamentaria”, anticipó Aránguiz.