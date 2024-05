Llegó con barra a tribunales: Así fue el caótico arribo de Daniel Jadue a crucial día de formalización

Rodeado de adherentes flameando banderas rojas del Partido Comunista, el acalde Daniel Jadue llegó al Centro de Justica, para ser formalizado por el Caso Farmacias Populares. Día crucial puesto que podría quedar en prisión preventiva, puesto que será la medida cautelar que solicitará la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.

Decenas de personas rodearon al jefe comunal, desde la estación de Metro Rondizzoni, hasta los tribunales donde lo esperaba la prensa.

“Vamos a demostrar nuestra inocencia (…) estoy feliz de poder empezar mi defensa y terminar el montaje que entre los medios y la Fiscalía ha hecho mucho esfuerzo”, fueron sus escuetas palabras, consignó CNN Chile.

Pasó raudo, explicando que estaba atrasado, mientras los partidarios caminaban junto a él gritando consignas y alejando los micrófonos de los periodistas.

Junto a los partidarios del excandidato a La Moneda, se encontraba el presidente del PC, Lautaro Carmona, quien quiso aclarar que “formalizar no es (sinónimo de) sentencia”.

Jadue es acusado de cohecho, fraude al fisco, estafa y administración desleal, querella presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), en el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago.

El día que le prohibieron salir de Chile

Semanas atrás, a Jadue se le prohibió salir del país y tomar un avión hacia Venezuela, país donde había sido invitado a un encuentro de alcaldes. Pero, a pesar de no contar con arraigo nacional, la fiscal le advirtió que lo mandaría a detener en caso de salir de Chile. Esto, ante el riesgo de que no regresara y pidiera asilo político a Nicolás Maduro.

“Hoy me impidieron viajar fuera de Chile por tres días. No tengo ninguna medida cautelar. Fiscal me amenaza con detenerme. Esto es un atentando a la democracia y una medida autoritaria e inconstitucional. Ejerceré todas las acciones legales para frenar estas arbitrariedades!”, publicó con molestia.