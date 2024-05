Sobre niños, el bullying y el único “personaje espantoso” al que teme: la última “Perla” literaria de Isabel Allende

El prestigio e identidad literaria de Isabel Allende están plasmados en obras tan famosas como La casa de los espíritus, La ciudad de las bestias, Mujeres del alma mía, El plan infinito e Hija de la fortuna, entre otras, que cimentaron su fama mundial con traducciones a más de 40 idiomas y el registro de 77 millones de libros vendidos. De 82 años, la autora chilena-estadounidense nacida en Lima que reside hace mucho tiempo en California, se sumerge ahora en el complejo universo de los niños con el lanzamiento de su último libro, dedicado a ese público también cooptado hoy por las redes sociales, y que aborda un tema tan habitual y sensible como el bullying.

A pesar de que en 2023 dos de sus publicaciones –La casa de los espíritus y Más allá del invierno- fueron prohibidos en las escuelas de Orange (Florida) por tener “referencias sexuales” , la escritora no permitió que esa polémica ley afectara su creatividad: “Creo que tengo el superpoder de contar historias. De relacionarme con mucha gente que nunca voy a conocer, millones de personas que leen una historia que nos toca a todos. Creo que eso es un superpoder”, comentó en una entrevista colectiva reciente destinada a difundir de presentación de “Perla, la súper perrita” , inspirada en su mascota que sustenta la novela enfocada en el acoso infantil.

“La idea del bullying surgió a partir de un episodio que sucedió en el parque con mi perra. Un día fue atacada por un perro más grande y, en lugar de asustarse, lo enfrentó. El perro echó a correr y ella corría detrás para morderle las pantorrillas porque, como es de pequeña, no llegaba más arriba. Y ella tiene esos poderes, es adorable, pero ladra y gruñe como un perro grande”, relató.

La amenaza latente del bullying está presente en las páginas del libro que se lanza en junio. “Es algo que les pasa a muchos niños, en las escuelas, en la calle; a veces, incluso, en la casa si hay un hermano mayor que tortura a los menores. Si los padres o los maestros no están atentos, el problema se profundiza porque el niño no dice nada porque siente vergüenza y miedo. Si el niño se defiende, aunque tenga miedo, no lo van a victimizar con tanta facilidad”, analiza la escritora.

Sobre su experiencia personal, asegura que “yo nunca sufrí abuso, pero era hija de diplomáticos y nos cambiábamos de país y colegios constantemente. Era tímida, no tenía amigos y siempre me sentí excluida. Me refugiaba en los libros, y me escondía detrás de ellos para que no se notara que estaba sola y nadie quería jugar conmigo”.

Un presagio de “malos tiempos”

En el mismo marco, Allende sostiene que “cualquiera que tenga poder con impunidad puede abusar de otro. Y sucede en las oficinas; en el ejército de todas partes hay conscriptos que han muerto por la estupidez de un sargento que tiene poder absoluto y no rinde cuentas a nadie. Existe en todos lados y para qué decir contra la mujer. Las mujeres son las primeras víctima del bullying”.

Isabel Allende matiza los tópicos de la memoria y la política entres otros pilares de su creación y, aparte del nacimiento de su nuevo libro, hoy se siente preocupada por el proceso preelectoral de Estados Unidos. “También en Europa hay una vuelta a la derecha y al autoritarismo como una especie de pérdida de fe en la democracia. En Estados nidos eso es lo que se nota. La democracia ha perdido prestigio, ha perdido validez, un porcentaje altísimo de la población está dispuesta a perdonar todas las felonías y los crímenes de Trump y el espantoso personaje que es con tal de tener un régimen conservador”, opina.