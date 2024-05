Luego de 11 días desaparecida, personal de la Armada encuentran con vida a Jasna Oyarzún en Punta Arenas

En horas de esta tarde, se confirmó el hallazgo con vida de Jasna Oyarzún, mujer de 31 años que se encontraba desaparecida desde el 20 de mayo en la ciudad austral de Punta Arenas y que según los primeros antecedentes, fue encontrada por personal de La Armada en una zona cercana al lugar donde se realizaba la búsqueda, aproximadamente a unos 70 kilómetros de la ciudad.

De acuerdo a las primeras imágenes difundidas por CHV Noticias, se puede apreciar a la mujer vestida con una parca y portando una mochila, en la cual habría tenido comida y agua.

“Estamos muy cerca de la Antártica”

Si bien de momento no se conocen mayores detalles del caso, una de las personas que participó de la búsqueda señaló al citado medio que “estamos en un sector que es donde termina América. El continente se hunde aquí en Magallanes. Estos son bosques muy cerrados y con mucho arbusto”, agregando que “estos son casos que nos llaman a la reflexión, ya que se movieron muchos recursos”.

Según este mismo rescatista, en el sector “no existe ningún refugio y estamos muy cerca de Antártica, por lo que las condiciones de clima son subpolares”.

Por tal razón, la mujer fue trasladada de urgencia a un centro asistencial para constatar su estado de salud.

Extraña desaparición

En cuanto a los antecedentes que se manejan sobre la desaparición de Jasna Oyarzún, existe un registro donde se aprecia a la constructora civil saliendo de su vehículo el pasado 17 de mayo, por lo que su familia descartó que se trata de un suicidio, ya que días atrás había advertido que estaba siendo víctima de una persecución.

Además, la mujer de 31 años dejó una carta a su cama, donde dejaba entrever que estaba siendo perseguida y vigilada. Según su madre, ella tenía temor por su vida, en su trabajo sobre todo, tenía terror. No sé qué le habrá sucedido pero ella decía que vio cosas malas ahí”.

La carta

“Desde que ingresé a Salfa, a fines del 2017, he estado siendo vigilada y ya el último año siendo perseguida. Quiero dejar constancia hacia mi persona y familia, no tengo miedo. Si me quieren asesinar, torturar, violar o matar, que sea diciendo la verdad y luchando por nuestra patria”.