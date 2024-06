Alcaldesa de Nogales se retira del concejo municipal tras ser encarada por funcionarios y sufre fuerte caída

Nuevamente la alcaldesa de Nogales, Margarita Osorio, se ve envuelta una polémica, luego que trabajadores de la Confederación de Funcionarios de la Salud Municipalizada (Confusam), la increparán en pleno concejo municipal, exigiendo justicia por la muerte de director de la Dirección de Obras Municipales, Gonzalo Tapia, quien se quitó la vida en Papudo, el 29 de mayo pasado.

Desde la Confusam, en tanto, han apuntando a la alcaldesa como la responsable de un aparente acoso laboral, postura que habría sido expuesta por la concejala, Leslie Pacheco, en la sesión de hoy, generando la molestia de Margarita Osorio, quien se retiró de la sesión “de forma imprudente e irrespetuosa por lo que es encarada por vecinos y funcionarios, siendo sacada entre gritos y empujones por sus asesores”, aseguraron en un comunicado los trabajadores de la salud.

Ayuda a Carabineros

Según un video que fue grabado y subido a internet por el portal Sitio del Suceso, se puede apreciar como la alcaldesa de Nogales sale rauda de la sala del concejo municipal, para luego ponerse a correr por la vía pública, momento en que se acerca un funcionario de Carabineros que estaba en una esquina y le pide que la acompañe hacia la casa consistorial, ocasión en la que la jefa comunal se tropieza y cae estrepitosamente al suelo, golpeándose el rostro.

Otras polémicas

El 28 de mayo pasado, en medio de los argumentos presentados por los concejales sobre el uso de los recursos correspondiente al royalty minero, la alcaldesa Margarita Osorio lanzó una polémica frase para referirse a la diferencia del sector público con el privado.

“El mundo privado no es lo mismo que el servicio público, no es lo mismo, porque el privado, yo soy privado y usted no trabaja bien, (le digo) váyase; pero en el mundo público, cómo lo hacemos, tenemos que hacer hasta un kiko para poder echar a un funcionario, tenemos que hacer su administración sumaria, puta que nos cuesta”, sentenció la jefa comunal de Nogales.