PDI alerta sobre nueva estafa telefónica que usa a TikTok como fachada

Según cifras del Centro de Análisis Criminal de la PDI las estafas telefónicas y llamadas de fraude aumentaron en un 12,5% durante el primer semestre de 2023, en comparación a igual fecha del año anterior, llegando a 9652 denuncias. De ellas, al menos 3000 se concentraron en la región Metropolitana.

No cabe duda que las estafas telefónicas han aumentando en el último tiempo en el país y con ello también los métodos de engaño que utilizan los delincuentes para embaucar a la gente. El último dado a conocer por la Policía de Investigaciones (PDI), usa como carnada un trabajo en TikTok.

La llamada

“Hola, TikTok te está invitando a participar en una actividad de promoción de videos cortos. Podrías ganar entre 50 000 y 200 000 pesos diarios completando las tareas.

Si estás interesado, contáctame por Whatsapp al número que aparece en la llamada y podrás recibir un bono de 5000 pesos de inmediato al agregarme”.

Tan solo 24 segundos dura la llamada del número desconocido, que según la Brigada del Cibercrimen Metropolitana de la PDI es “usualmente desde un número extranjero”. Sin embargo, advierten en la policía civil que luego de la promesa de pagar por ver videos diarios, se comienza “a exigir otros pagos, vinculados a este supuesto trabajo, que superan tus primeras ganancias”.

“Además, te amenazarán con consecuencias si no cumples. Por ello, si te has visto envuelto en esta estafa y has proporcionado tus datos personales, te recomendamos que acudas a la unidad policial más cercana y presentar una denuncia”, señala la PDI en sus redes sociales.

Plan para evitar estafas

El año 2022, en tanto, la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), la Subsecretaría de Prevención del Delito y la PDI, dieron a conocer un plan de acción frente a las estafas telefónicas a través de modalidades como SIM Swapping, phishing, o llamadas de voz tipo “cuento del tío.

Entre las medidas, se anunciaron mejoras en los protocolos de transacción entre las empresas y los usuarios, utilizando parámetros biométricos, además de una fiscalización de los protocolos de las empresas de telecomunicaciones, para evitar que la información personal de los usuarios esté en riesgo y la entrega a los usuarios de recomendaciones para que puedan identificar los diferentes tipos de estafas, a través de canales masivos de información.