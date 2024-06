Espeluznante: Asesino de Ámbar Cornejo confiesa dos asesinatos durante una investigación periodística. PDI realiza diligencias en Villa Alemana

Hugo Bustamante, quien se encuentra cumpliendo condena por el asesinato de la adolescente, Ámbar Cornejo, confesó a la periodista Ivonne Toro para su libro “La niña Ámbar”, haber matado a más personas.

PUBLICIDAD

Según publicó Ciper, 2016 Bustamante obtuvo la libertad condicional y regresó a vivir al domicilio de su familia en Villa Alemana, en calle Covadonga 641, tras la condena el año 2005 a 27 años de cárcel por el doble homicidio Verónica Vásquez, de 49 años y su hijo, Eugenio Honorato, de 9 años, a quienes ocultó en un tambor.

Fue en ese domicilio donde Bustamante confesó que existen dos cuerpos más, los cuales se tratarían de Elena Hinojosa y Eduardo Páez, como le relató en un escrito a la periodista.

“No sé si darle los nombres de las dos personas que desaparecieron y que hasta hoy no se han encontrado. Sí le digo los nombres podrá comprobar que no estoy mintiendo. La cosa es las consecuencias que me traería entregarle esta información. Veremos cómo se darán las cosas y veremos si la vuelvo a ver…”

Producto de esta confesión, la información fue contrastada y confirmada por la profesional, existiendo por ambas personas denuncias por presunta desgracia. Esta misma información sería posteriormente contada por Bustamante a un gendarme, confirmado la ubicación exacta de los cuerpos en calle Covadonga 641, su exdomicilio.

Diligencias de la PDI

Los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público quien instruyó en horas de esta mañana a la Brigada de Homicidios de la PDI de la región de Valparaíso, realizar diligencias en el domicilio, hasta donde llegaron con palas, chuzos y carretillas, para verificar si los cuerpos se encuentran en el domicilio.

Según informó Radio Bío Bío, “los cuerpos estarían a 5 metros de donde fue encontrada la adolescente enterrada en 2020″.

PUBLICIDAD

Caso Ámbar Cornejo

En 2020, Ámbar Cornejo, había acudido a la casa de su padrastro, Hugo Bustamante, para encontrarse con su madre, Denisse Llanos, con el objetivo de que le entregara el dinero de su manutención.

Posterior a la visita, la joven desapareció, iniciándose una intensa búsqueda por el sector, la que culminó durante una remoción de escombros en un terreno cercano a la casa de la pareja de su madre, en donde encontraron ropa y restos que correspondían a la joven.

Posterior a esto, la madre de la adolescente confesó que Bustamante la violó, asfixió y finalmente, la descuartizó.