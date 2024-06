“Se logró despedir de su esposa”: Se entregó integrante de Tren de Aragua que fue liberado por Tribunal de Los Vilos

Uno de los miembros del Tren de Aragua que fue liberado por el Tribunal de Los Vilos donde se modificó la medida cautelar, Jordan Salas, se entregó voluntariamente a la Cuarta Comisaría de Santiago alrededor de las 5 AM de este viernes.

Él llegó junto a su abogado, Franco Navarrete, quien señaló que Salas se puso en contacto con él. “Nos juntamos en la madrugada de este día y decidimos hacer una entrega de carácter voluntario a la Cuarta Comisaría de Santiago. Él se había mantenido con una información durante la tarde, que al parecer tendría una orden de detención”, declaró a Radio Bío Bío.

“Estuvo dos días que no vio televisión ni comunicado, básicamente porque salió y escogió estar con su familia, durmió. Al momento que se enteró de que eventualmente tenía una orden de detención, se puso en contacto con la defensa, y en ese sentido la recomendación fue que se presentara de manera voluntaria directamente a la unidad policial para consultar si realmente esta orden era efectiva”, continuó.

El defensor afirmó que se comprobó la orden de detención, se leyeron los derechos a su representado y pasó a la guardia de detenidos para cumplir la orden. “Se estaban poniendo en contacto con el Fiscal para determinar a qué control pasaría”, agregó.

“No mantiene ningún vínculo con las otras personas respecto de la causa”

Navarrete aclaró que Salas se entregó en Santiago Centro debido a que él cumplía la orden de prisión preventiva en Santiago 1 y se le dio la libertad desde dicho recinto, pero la causa era de Los Vilos. Por esto, decidieron presentarse en la Cuarta Comisaría de Santiago.

Con respecto al vínculo que él mantiene con los otros imputados, “no mantiene ningún vínculo con las otras personas respecto de la causa. Él al salir está con su familia, no mantiene ningún contacto, ningún contacto telefónico y la decisión es individual y particular en consideración a que se daba cuenta que mantenerse ajeno a la justicia era un muy mal ejercicio. Por lo tanto, la recomendación fue que se entregara, se logró despedir de su esposa e ingresó”.

“No tendría ninguna relación con los co-imputados, por cuanto se establece desde la defensa que no tendría participación respecto del hecho, y esas son las motivaciones por las cuales hace presentarse de manera voluntaria a esta causa”, agregó.

Dentro de la investigación del secuestro agravado, se le consultó al abogado sobre el rol de su representado. “Respecto de la participación que se le imputa, es una participación secundaria donde él eventualmente habría realizado una conducta o una acción en la cual se habría requerido por parte de esta organización, que tiene que ver con algo técnico”, declaró.

“Él posteriormente se mantuvo en su lugar de trabajo, hubo una orden de detención en contra de él, pero no pertenecería a ningún grupo, sino simplemente que se le requirió que específicamente realizara una acción, el cual ignoraba él que era parte de este hecho que se está investigando”, cerró.