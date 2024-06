“Súper impactante”: periodista que obtuvo confesión de Hugo Bustamante asegura que “asesino del tambor” es un psicópata

La periodista Ivonne Toro entregó esta mañana reveladores detalles de la entrevista que le realizó a Hugo Bustamante, y en la que consiguió la confesión de dos nuevos crímenes cometidos por el “asesino del tambor”.

Fue en el programa “Meganoticias Alerta” donde la profesional de Ciper Chile relató pormenores de la personalidad psicopática de Bustamante, cuya confesión permitió el hallazgo este viernes de dos nuevos cadáveres en su casa de Villa Alemana, en la calle Covadonga.

La brutal confesión del “asesino del tambor”

“A él no le pasaba nada, lo único que le importa es cómo salir de eso sin ser descubierto, sin que, ojalá, encuentren el cadáver. Él solo piensa en él, nunca ve a la otra persona como persona”, aseveró Toro, quien recordó que en un momento de su entrevista al criminal le preguntó directamente si él “¿tenía culpa?”, a lo que Bustamante señaló que “no”, porque “sólo estaba pensando en cómo ocultar el cadáver”.

Tras ello, indicó la periodista, quiso saber si su entrevistado “había matado a otras personas”, a lo que Bustamante reconoció que “eso no sale en ninguna parte”. Una respuesta que llevó a Toro a investigar respecto del paradero de las dos personas asesinadas por el criminal, información con la que nuevamente se entrevistó al también asesino de Ámbar Cornejo, quien siguió hablando con la periodista ya que “valoró el haber sido tratado como una persona en todos sus encuentros con la comunicadora”.

Ivonne Toro. Fuente: Captura de pantalla del programa "Meganoticias Alerta", de Mega.

“Yo le digo que sí, que él es una persona y considero que es una persona y que merece el respeto que merece una persona y también que eres un psicópata. Eres las dos cosas”, contó Toro, quien aseveró que Bustamante le reconoció sentirse como un psicópata.

Se lo pregunté directamente (a Hugo Bustamante): ‘¿Tenías culpa?’. No, solo estaba pensando en cómo ocultar el cadáver — Ivonne Toro