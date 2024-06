“Ella fue sacada de ahí”: Latife Soto advierte sobre paradero de adulta desaparecida en Limache

El 12 de junio se cumple un mes de la misteriosa desaparición de la adulta mayor María Elcira Contreras, de 85 años, desde el estacionamiento de un restaurante ubicado en el Fundo Las Tórtolas en Limache. Lugar donde celebraba el Día de la Madre. Pero, al ir al baño sola, no regresó más.

Ahora, la tarotista Latife Soto reveló nueva información, según lo que pudo ver en las cartas.

Si la vez pasada, señaló que veía a un hombre como responsable, ahora indicó que la mujer habría sido sacada de lugar y fue víctima de un daño.

“Por la familia se van a saber noticias de ella, pero hay cartas que tienen que ver con el daño, con un daño que le hicieron. Ustedes saben que, cuando las personas hacen daño, esconden bastante bien sus delitos. Por eso no la han encontrado todavía”, reveló en un live de Instagram junto al periodista José Antonio Neme.

Latife por caso Limache: “Ella fue sacada de ahí”

Además, señaló que las policías puede que ya cuenten con información para determinar su paradero e incluso se aventuró en decir que María Elcira habría visto algo que no debía.

“Yo la otra vez vi que la sacaron, que ella no está, ella fue sacada de ahí. Entonces, ustedes tienen que entender que las policías a veces tienen información, pero no la pueden dar todavía, porque tienen que tener todas las pruebas, no es llegar y que nos diga...Tenemos que respetar la forma de trabajar de la policía...Yo veo que ella no está ahí, a ella la sacaron”, consignó La Cuarta.

Las teorías de la desaparición

“Pensamos que cuando fue al baño ella se equivocó de puerta y salió a un pasillo y estacionamiento desconocido. Entonces, mi madre caminó en medio de los autos y se nos pierde, porque ella sigue caminando hacia una senda que pensó que era el camino de salida”, indicó José Luis, quien en el programa “Contigo en la mañana” reconoció que no pasaron siquiera cinco minutos desde su ingreso al baño cuando los 14 familiares de María se percataron de su desaparición.

“A los cinco minutos nos dimos cuenta de su pérdida y empezamos a buscarla. Rastrearon toda la zona del estacionamiento, y todo el lugar aledaño. Yo estaba al lado de la puerta que daba al baño, por eso nos dimos cuenta rápido de que no aparecía”, contó José Luis, quien recordó que en el sector había un canal de regadío, uno de los sectores donde se especula pudo haberse caído la mujer.