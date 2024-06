Enigma tras la muerte del famoso “gurú de las dietas”: el médico-conductor de TV que experimentaba las fórmulas en su cuerpo

Aunque fue definida como “accidental”, la muerte de la reconocida figura de la televisión británica Michael Mosley abrió un enigma y varias interrogantes entre los medios y al público de ese país. El médico y conductor de radio y TV , de 67 años, apareció muerto en la isla griega de Symi luego de estar cinco días desaparecido cuando había iniciado una caminata como parte de sus vacaciones en ese balneario.

PUBLICIDAD

Los voceros policiales griegos confirmaron que el cadáver fue encontrado en la ladera de una colina cerca de la playa Agia Marina, sin heridas aparentes.

Sin embargo, el motivo oficial de “muerte natural” no descarta por completo algunas hipótesis de los medios, a pesar de que su viuda Clare Bailey Mosley no cuestionó demasiado ese eventual trasfondo en un comunicado familiar. “Es devastador haber perdido a Michael, mi maravilloso, divertido, amable y brillante esposo”, dijo en un comunicado confirmando su muerte. Hizo una escalada increíble, tomó la ruta equivocada y se desplomó donde el extenso equipo de búsqueda no podía verlo fácilmente. Michael era un hombre aventurero, eso lo hacía tan especial”.

Las sospechas de los verdaderos motivos de la muerte apuntan en un sentido: el perfil del excéntrico médico mediático que construyó su fortuna con las dietas contra el sobrepeso. Se hizo conocido por popularizar las dietas 5:2 y Fast 800, que proponen el ayuno intermitente y las comidas bajas en carbohidratos. Y, en Londres, algunas teorías apuntan a que si su muerte se vinculara a un colapso generado por el ensayo de alguna nueva dieta, ello podría impactar en la empresa que ahora manejará la familia.

El presentador británico murió en extrañas circunstancias mientras estaba de vacaciones.

Un “conejillo de indias”

Incluso, sus cercanos recuerdan que Mosley llevó a menudo su cuerpo hasta extremos para ver los efectos de algunas dietas, aparte de experimentar con su organismo: en una ocasión vivió con tenias -parásitos que pueden alimentarse en los intestinos de los seres humanos- en su organismo durante seis semanas para grabar un documental. Sobre esa experiencia, reveló más tarde que “en nombre de la ciencia, volé a Nairobi en Kenia y deliberadamente me infecté tragando tres cisticercos (la forma juvenil) de tenia C. Los dejé madurar dentro de mí durante unas seis semanas antes de tragarme una cámara en forma de pastilla, para que pudiéramos filmarlos in situ... Es decir, en mi intestino”.

“A pesar de ser el anfitrión de tres tenias grandes, no perdí peso en absoluto, aunque uno de los expertos que ayudó a organizar el experimento señaló que, como yo sabía que las tenía adentro, quizás compensé inconscientemente su presencia comiendo más·, concluyó.

El conductor de TV estaba casado con Clare Bailey, doctora y escritora, y tenían cuatro hijos. Fundamentalmente, su fama y reconocimiento respondían a sus programas de televisión, como “Trust me, I’m a doctor” (Créeme, soy médico) y el podcast “Just One Thing” (Sólo una cosa) de BBC Radio 4, sobre salud. También era el rostro del magacín vespertino ‘The One Show’ (BBC) y el matinal ‘This Morning’ (ITV).

PUBLICIDAD

Mosley trascendió internacionalmente por su libro de 2013 “The Fast Diet”, que plantea la “dieta 5:2″ como método para que la gente baje rápido de peso reduciendo su ingesta calórica dos días por semana y comiendo de forma sana los otros cinco.