“Ven personas pelear”: Nieta de María Elcira Contreras revela nueva pista que podría tener relación con su desaparición

La desaparición de la adulta mayor María Elcira Contreras, desde un restaurante en Limache el pasado 12 de mayo, sigue siendo todo un misterio. Ahora, una nueva pista fue revelada por la nieta de la mujer, Carla Hernández, quien señaló que vieron a unas personas peleando al interior de una camioneta en el Fundo Las Tórtolas, horas más tarde del extravío.

“Una señora de Limache contó que su hija, ese día (12 de mayo), presenció un hecho violento que podría tratarse de un secuestro. Ven personas pelear dentro de una camioneta”, contó la joven a Página 7.

Dicho esto, señaló que las policías están investigando si esa pelea tiene relación con la desaparición de su abuela, puesto que ocurrió a las 17: horas, un par de horas después que la adulta mayor no regresara del baño y fuera vista por última vez, caminando en el estacionamiento, según los registros de las cámaras de seguridad.

Latife Soto sobre desaparición

La tarotista Latife Soto reveló nueva información, según lo que pudo ver en las cartas, respecto a la desaparición de la adulta de 85 años. Según contó, ella fue sacada del lugar

“Por la familia se van a saber noticias de ella, pero hay cartas que tienen que ver con el daño, con un daño que le hicieron. Ustedes saben que, cuando las personas hacen daño, esconden bastante bien sus delitos. Por eso no la han encontrado todavía”, reveló en un live de Instagram junto al periodista José Antonio Neme.

Además, señaló que las policías puede que ya cuenten con información para determinar su paradero.

“Yo la otra vez vi que la sacaron, que ella no está, ella fue sacada de ahí. Entonces, ustedes tienen que entender que las policías a veces tienen información, pero no la pueden dar todavía, porque tienen que tener todas las pruebas, no es llegar y que nos diga...Tenemos que respetar la forma de trabajar de la policía...Yo veo que ella no está ahí, a ella la sacaron”, reveló.