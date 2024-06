Claudia Pérez entrega detalles de actitud misógina y prepotente de Daniel Jadue con actrices

La actriz Claudia Pérez entregó mayores detalles acerca de la actitud misógina y prepotente de Daniel Jadue, drástica objeción que incluyó en su señal para desmarcarse del comunicado en apoyo al jefe comunal de Recoleta que realizó Sidarte a inicios de junio, cuando se decretó la prisión preventiva para el alcalde.

En la ocasión, la intérprete criticó al Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Teatrales de Chile (Sidarte), señalando que no es una organización de corte político para llevar a cabo ese tipo de declaraciones, así como mencionó la supuesta reprobable conducta de Jadue con una colega.

Hasta el momento no se conocían más detalles del episodio. No obstante, Claudia Pérez estará en este viernes en el programa “Podemos Hablar”, instancia en que relatará pormenores de lo ocurrido. Publimetro tuvo acceso a un resumen del estelar.

“Nos cortaron el micrófono”

La actriz de “Como la vida misma” fue consultada por Julio César Rodríguez, conductor del espacio de Chilevisión, acerca de estas acusaciones.

“Vivimos una situación con él, que sí fue prepotente y que además fue una actividad del sindicato, estábamos haciendo un evento en el mayo feminista”, entrega el contexto la artista.

Pérez aseguró que, en cierto momento, Jadue les cortó el micrófono y pronunció una frase que evitó repetir en pantalla.

“Una colega, compañera joven, actriz iba a leer un escrito que ella había hecho y su primera frase fue ‘esto no es un evento partidista, es un evento feminista’, y nos cortaron el micrófono y dijeron una frase que no voy a decir, porque no quiero que sea tema, eso pasó, nos cortaron el micrófono”, contó sobre el episodio.

Otro invitado al programa, el humorista Bombo Fica, quiso saber si fue precisamente Jadue quien les apagó el micrófono, y ella respondió que sí.

En el mismo estelar, Julio César la consultó a la actriz sobre la respuesta de la actual presidenta del Sidarte a su actitud de desmarcarse del comunicado. Cabe recordar que Ana María López indicó respecto de su colega que “no participa en nada, solamente tiene sus cuotas al día”.

En “Podemos Hablar”, Claudia opinó sobre la presidenta del sindicato que “se equivoca, se equivoca, ya tener las cuotas al día es algo bueno”.