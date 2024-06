Mamá de conscripto muerto en Putre: “voy a decir que no a la exhumación”

Un rotunda negativa expresó la mamá del fallecido conscripto, Franco Vargas, a la decisión emanada por la justicia de exhumar el cuerpo del joven, en el marco de las diligencias que se están llevado a cabo para determinar las eventuales responsabilidades en el caso.

La medida adoptada por la ministra en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago y presidenta de la Corte Marcial, Jenny Book, no dejó para nada conforme a la familia de Franco, ya que su madre, Romy Vargas, señaló no confiar en la magistrada, luego que ésta ordenara la diligencia al Servicio Médico Legal de Santiago.

Vargas señaló que “si me llegan a preguntar, yo voy a decir que no a la exhumación. Primero, yo no confío en la ministra Book porque ella es esposa de militar”, sostuvo la mujer a Radio Bío Bío.

Además, expresó que la magistrada está “con que la investigación quede en la Fiscalía Militar” y ella prefiere que la indagatoria se vea en seda civil. “La justicia militar puede tener avance y la civil, que es en la que yo confío, está impedida (…) yo quiero que sea la justicia civil, porque ahí no hay influencias”, sentenció la madre de Franco.

Asimismo, Romy Vargas aseguró que “no sé si van a participar personas que son del círculo de confianza de ella (ministra Book) y que vuelvan a mentir como lo hicieron en el Servicio Médico Legal de Arica. Me rehúso”.

Desde el Poder Judicial, en tanto, informaron que la ministra en visita Jenny Book iba a realizar nuevas diligencias en la investigación y se tiene previsto que llegue este lunes 17 de junio a la región de Arica y Parinacota para efectuar una reconstitución de escena de los hechos que terminaron con la muerte de Franco el 27 de abril pasado, mientras realizaba su servicio militar en Putre.