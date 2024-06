Sebastián Eyzaguirre fue condenado por maltrato habitual a su expareja: lo sentenciaron a 300 días de presidio

Este viernes, el periodista Sebastián Eyzaguirre fue condenado a 300 días de presidio por el delito de maltrato habitual contra su expareja. Entre marzo y octubre de 2020, el imputado ejerció violencia psicológica en contra de su expareja.

El “Cuchillo” Eyzaguirre estará bajo supervisión de Gendarmería por un año, por lo que no irá a la cárcel. Además, quedó con la prohibición absoluta de acercarse a la víctima. Por consiguiente, tampoco podrá acercarse a los padres e hijas de su expareja, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 9, letra B de la ley de violencia intrafamiliar.

De acuerdo a lo dado a conocer por ADN, la fiscal María José Sánchez dio a conocer su conformidad con la sentencia. “Es bastante satisfactoria porque pese a que pareciera que no fue mucho la cuantía de la pena, la verdad es que es un reconocimiento no solamente a la adhesión de la víctima al proceso y a la circunstancia de que le creyeron y que valoraron su testimonio”, declaró.

“También de los testigos que concurrieron a declarar y el trabajo de la fiscalía también, que implicó una ardua labor investigativa para levantar hechos constitutivos de maltrato habitual desde el año 2020 en adelante”, continuó.

Finalmente, la fiscal Sánchez aclaró a qué se refiere la sentencia de “prohibición absoluta de acercamiento”, la cual no solo implica la distancia física. “La prohibición es en términos absolutos, no solamente respecto a que no concurra a su domicilio, al lugar donde ella se acerque o donde ella se encuentre, sino que también a no contactarla por ningún medio ni red social”, detalló.

La denuncia en contra de Eyzaguirre

Cabe recordar que el expanelista de CQC fue formalizado en septiembre del año pasado y nueve meses después, la jueza Cheryl Fernández, del 4° Juzgado de Garantía dio a conocer su veredicto. La Fiscalía solicitó una pena de 540 días de cárcel, la cual deberá ser resuelta por el tribunal e informada en la audiencia de lectura de sentencia, la cual se realizó este viernes 14 de junio.

Según el relato que contó la víctima a la fiscalía, el exrostro de televisión la abordó duramente y la forzó a tener un diálogo mientras se encontraban al interior de un supermercado. “Ante la negativa de la víctima, el imputado comenzó a insultarla a gritos, obstruyendo su paso al interior del supermercado, zamarreándola y tomándola fuertemente del brazo delante de todos”, agregó la persecutora.

Por su parte, la abogada querellante, Daniela Santa María, comentó que ha sido un momento bastante complicado para la expareja de Sebastián porque reconstruir las escenas ha sido toda una difícil tarea. “Ha sido un proceso de revivir muchas de las situaciones dolorosas que ella pasó durante mucho tiempo durante toda la relación con el señor Eyzaguirre”, expresó la profesional.