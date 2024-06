Tras advertencia de Presidente Boric: Argentina responde por base militar en territorio chileno

Tras la exigencia que realizó Presidente Gabriel Boric a Argentina -pidiéndole que retire los paneles solares de la base militar de Magallanes que quedaron pasados en tres metros de territorio chileno, el país vecino anunció que serán retirados a la brevedad.

PUBLICIDAD

Según indicaron, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile fue notificado que las estructuras serán sacadas en “en los próximos días”. Esto, luego que el embajador argentino Jorge Faurie señalara días atrás que removerlas sería imposible por las condiciones climáticas y habría que esperar hasta el verano. Incluso, propuso como medida alternativa que dichos paneles también fueran ocupados por Chile.

“Hoy hemos sido notificados, a través de nuestra embajada en Argentina, que los paneles solares instalados por error en territorio chileno, serán retirados dentro de los próximos días”, indicaron desde Cancillería.

Fue el propio Jefe de Estado quien conversó con su par argentino Javier Milei, quien le habría señalado que ordenaría a sus ministros la inmediata remoción de las estructuras, las cuales quedaron en suelo nacional “por un error involuntario de parte de la empresa encargada de la instalación.

Gabriel Boric pidió sacar estructura de territorio chileno

“Se lo comenté al presidente (Javier) Milei, me señaló que se lo iba a mandatar a su ministro de Relaciones Exteriores. Yo me imagino que no vamos a tener problemas al respecto… Lo que exigimos es que esto se resuelva en el más breve plazo posible. E insisto, si no, lo vamos a hacer nosotros”.

“Con Argentina tenemos una excelente relación entre estados y es importante mantener esa relación y no hacer escaladas de declaraciones, ni tratar de ponernos creativos respecto a esto. Acá lo que hay que hacer es respetar las fronteras, eso es lo que estamos exigiendo respecto a nuestro territorio”, aclaró.

Finalmente, insistió en que “con las fronteras no es algo con las que se pueda tener ambigüedades. Es un principio básico del respeto entre países y que, por lo tanto, deben retirar esos paneles solares a la brevedad o lo vamos a hacer nosotros, pero con Argentina nos unen muchísimas cosas. Por lo tanto, yo no pretendo que escalemos una tensión entre las relaciones a propósito. Esto es la medida en que se soluciona la brevedad”, cerró, según consignó Biobio.cl.