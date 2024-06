“Efectivamente estaba ese vehículo”: Familia de adulta mayor de Limache recibe video clave

Al parecer, todo indica que la extraña desaparición de la adulta mayor de 85 años, María Elcira Contreras desde un restaurante en Limache, habría sido producto de la intervención de terceras personas. Eso, por lo menos es lo que sospechan sus familiares, luego de recibir un revelador video donde se ve a una camioneta en el fundo Las Tórtolas.

Días atrás cobró peso la declaración que realizó una testigo, quien reveló haber visto el pasado 12 de mayo, un vehículo con gente forcejeando en su interior. Así lo contó la nieta Carla Hernández, después de una sesión de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, tras señalar haber recibido un audio que informaba haber visto “forcejeos, intentos de ahorcamiento y una persona que no la dejaban bajar del vehículo”.

“Alguien vio, junto a su pololo (...) a una persona que intentaba bajarse del vehículo y no la dejaban”, relató, consignó Bío Bío.

Situación que coincidiría con la pérdida de la adulta mayor cuando celebraba el Día de la Madre.

Ahora, el testimonio fue confirmado, luego que las policías consiguieran imágenes de cámaras de seguridad, donde se corrobora la ubicación del vehículo aludido.

“Yo comunico de inmediato esta información a la policía. (La institución) consiguió las cámaras y, efectivamente, estaba ese vehículo”, indicó la joven.

Aunque, de igual forma hizo un llamado a agilizar las diligencias de búsqueda, puesto que según criticó “no están completas”, señaló el citado medio.

adulta mayor desaparecida limache

Latife Soto por abuela desaparecida

La tarotista Latife Soto reveló una llamativa información, que coincide con las últimas investigaciones.

“Yo la otra vez vi que la sacaron, que ella no está, ella fue sacada de ahí. Entonces, ustedes tienen que entender que las policías a veces tienen información, pero no la pueden dar todavía, porque tienen que tener todas las pruebas, no es llegar y que nos diga...Tenemos que respetar la forma de trabajar de la policía...Yo veo que ella no está ahí, a ella la sacaron”, señaló en un live de Instagram junto al periodista José Antonio Neme.