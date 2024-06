Excarabinero también acusado de cegar a Gustavo Gatica: Tribunal absuelve a Claudio Crespo por otra causa de DDHH

El Segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Santiago absolvió este martes al excarabinero Claudio Crespo de los delitos de apremios ilegítimos, detención ilegal y obstrucción a la investigación por una situación ocurrida en 2018.

PUBLICIDAD

Sobre el exteniente coronel pesaban las acusaciones de cometer irregularidades contra un manifestante el 30 de marzo de 2018, durante incidentes por el Día del Joven Combatiente, cuando cumplía funciones de comisario de la Cuadragésima Comisaría de Fuerzas Especiales, en Huechuraba.

De acuerdo con la denuncia que interpuso el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), “la víctima, en el contexto de manifestaciones, recibió el impacto de 11 perdigones en su cara, lanzados con una escopeta antidisturbios que pertenecería a Crespo desde vehículo tipo ‘zorrillo’ de Carabineros”, según consigna CNN Chile.

Luego de sesionar, el Tribunal desestimó las acusaciones y dictaminó absolver al excarabinero de esta causa judicial.

Claudio Crespo es el mismo exfuncionario policial acusado de cegar a Gustavo Gatica, tras recibir esquirlas de perdigones en ambos ojos (supuestamente provenientes de una escopeta percutada por el excarabinero), durante manifestaciones en el contexto del estallido social, desarrolladas en las inmediaciones de la Plaza Baquedano, en noviembre de 2019.

El insólito mea culpa de Claudio Crespo

Cabe señalar que en abril pasado Crespo realizó un insólito e inesperado mea culpa sobre lo ocurrido con el caso de Gustavo Gatica.

En el programa “Sin Filtros”, al cual estuvo invitado, el desvinculado carabinero fue emplazado por el publicista Cristian Leporati, panelista en la ocasión, a hacer una autocrítica por lo sucedido, ante lo cual el aludido entregó una descripción de la gravedad de los disturbios en aquellas manifestaciones.

PUBLICIDAD

No obstante, Leporati insistió, argumentando que culpaba “al empedrado” y lo instó a asumir responsabilidades, ante lo cual el exfuncionario policial declaró inauditas explicaciones de los hechos.

“Déjame contextualizarlo. Mi autocrítica es que este problema se transformó en algo policial, y tú podrías haberme dicho ‘disparaste mucho’. Ese día hubo carabineros que dispararon 400 tiros, 300 tiros otros, y yo justifico cada disparo. ¿Sabes porqué? Porque no teníamos otro elemento”, indicó Crespo de entrada.

Luego, añadió un supuesto mea culpa: “Entonces, cuando tú me preguntas de autocrítica, sabís (sic) que yo la autocrítica que me hago hoy día, porque yo trabajé herido, vendado, me pinchaban en la enfermería pa’ que pudiera soportar el dolor, es que me digo yo me debería haber ido con licencia médica y que quemaran todo eso”.

“Porque yo hice las cosas bien, yo trabajé conforme a lo que los protocolos señalan”, argumentó.