Pese al mal clima: Argentina retira paneles solares de base militar instalados en territorio chileno tras reclamo del Presidente Boric

Al parecer en Chile también tenemos un presidente león, puesto luego que Gabriel Boric rugiera fuerte sobre los paneles solares argentinos instalados en territorio chileno, el país vecino comenzó la retirada de la infraestructura del Hito 1 en Magallanes.

PUBLICIDAD

Así lo indicó el medio trasandino Clarín, revelando que a pesar del mal tiempo de la Patagonia, los militares iniciaron los trabajos.

“Por orden del ministro de Defensa, Luis Petri, este martes militares de la Armada desmanteló los paneles solares que generaron un fuerte diferendo diplomático con Chile. Construidos en la zona más austral de Tierra del Fuego, para controlar el tráfico marítimo, uno de ellos quedó por error en territorio vecino”.

Los paneles del conflicto en Hito 1

Los paneles eran parte de la edificación de un puesto de vigilancia construido en el límite con Chile, pero se pasaron en tres metros hacia suelo nacional, asegurando que se trató de un “error” de parte de la empresa contratista, al guiarse por un alambrado y no por las coordenadas satelitales que demarcan ambas fronteras.

Tras ello, el embajador de Argentina en Chile señaló que por el momento no sería posible realizar una modificación debido las condiciones climáticas invernales.

“No sería posible. Habría que esperar el verano”, dijo Jorge Faurie. Pero, el Presidente Gabriel Boric rugió ante su par argentino Javier Milei.

Fue durante su gira por Europa que tras ser consultado por la prensa nacional señaló que “o lo sacan ellos o lo sacamos nosotros a la brevedad, pero con Argentina nos unen muchísimas cosas. Por lo tanto, yo no pretendo que escalemos una tensión entre las relaciones a propósito. Esto es la medida en que se soluciona la brevedad”, consignó Biobio.cl.

Previamente, había revelado que “se lo comenté al presidente (Javier) Milei, me señaló que se lo iba a mandatar a su ministro de Relaciones Exteriores. Yo me imagino que no vamos a tener problemas al respecto… Lo que exigimos es que esto se resuelva en el más breve plazo posible. E insisto, si no, lo vamos a hacer nosotros”.