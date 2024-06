“Esto es un patrón”: expareja de femicida chileno en Argentina revela que en el primer día de su convivencia él la agredió y asfixió

Un desgarrador testimonio por violencia física entregó este martes Jael Bitrán, expareja de Felipe Herrera, el ingeniero chileno quien fue detenido en la ciudad argentina de Córdoba tras cometer un femicidio en contra de su actual pareja, Verónica Heredia.

PUBLICIDAD

Detenido y confeso por el crimen en contra de Heredia, el episodio de agresión en contra de la ciudadana argentina no es el primero en el historial criminal de Herrera, quien en su anterior relación con Bitrán también fue denunciado y llevado a tribunales por agredir a la joven chilena.

Su testimonio lo ofreció en los noticiarios de Chilevisión y Canal 13, donde recordó los episodios de violencia que sufrió en sus ocho meses de relación y convivencia con Herrera, en 2021.

El otro episodio de violencia de Felipe Herrera

“Nos conocimos en un matrimonio de una amiga que tenemos en común”, inició Jael, quien aseguró que desde el primer día en que se fueron a “vivir juntos” fue víctima de violencia de parte del femicida.

“Nos fuimos a vivir juntos en febrero de 2021, y el mismo día que nos fuimos a vivir juntos él me agrede físicamente”, contó Bitrán. “Tenía un problema de celopatía muy grande, pero injustificada. Era una persona que le daba celos mis relaciones anteriores”, agregó la joven, quien finalmente decidió llevar a la justicia a Herrera por VIF luego que este la asfixiara tras asistir a un cumpleaños.

“Lo más grave que pasa dentro de esta agresión es que él me asfixia y yo pierdo el conocimiento. Y en ese momento como que yo pierdo el conocimiento y él como que vuelve en sí”, contó en CHV, testimonio que posteriormente reafirmó en T13. “Él era una persona muy celosa. En ese momento me encierra en la pieza y me agrede físicamente. Él me ahorca y me asfixia hasta que pierdo el conocimiento. En ese momento sentí que él me quería matar, no había otra en su ser de lo que él quería hacer”, dijo.

“Él tenía depresión. En ese minuto no tomaba alcohol porque no podía por los remedios que tomaba. En ese cumpleaños él toma alcohol de forma excesiva, sabiendo que no podía”, detalló.

PUBLICIDAD

Lo más grave que pasa dentro de esta agresión es que él me asfixia y yo pierdo el conocimiento — Jael Bitrán

Frente a lo ocurrido, prosigue Jael, decidió llamar a sus padres y suegros, sin embargo, se llevó una inesperada sorpresa con la reacción de los progenitores de Herrera.

Opens in new window Jael Bitrán. Fuente: Captura de pantalla del programa "CHV Noticias", de Chilevisión.

“El papá (de Felipe) se sienta en la cama, me dice qué pasó y le cuento, y su respuesta fue: ‘De nuevo la misma situación’. También llega su mamá, pero ella me mira y me dice: ‘Mijita, eso se tapa con maquillaje. ¿Para qué llama a sus papás si esto lo podríamos solucionar nosotros?’”, sinceró Bitrán, quien del juicio en contra de su ex, que acabó con una sentencia de 250 días de prisión para Herrera, aunque luego suspendida, recordó los dichos del fiscal en contra de su agresor.

“Cuando terminó mi juicio, el fiscal le dijo a la jueza: ‘Esto es un patrón de una persona que está cometiendo el mismo delito, y el mismo delito que cada vez se agrava más. La próxima persona va a terminar muerta’”, finalizó.