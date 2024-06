Repenning corrige en vivo a notera durante despacho y se molesta con involucrado en emergencia vial

Una situación un tanto llamativa ocurrió durante la mañana de este viernes en el programa “Tu Día”. José Luis Repenning corrigió en vivo, desde el estudio, a una notera que pretendía ayudar a un automovilista que estaba en problemas debido a una inundación en San Miguel.

Delfina Gómez se encontraba en la intersección de Departamental con Panamericana. La dificultad surgió a raíz de un agujero que dejó una tapa del colector de agua, la cual se salió por acumulación. En el momento en que al vehículo se le atascó una rueda, la reportera optó por acercarse y avisar del problema al matinal de Canal 13.

“Tratemos de levantarlo”, alcanzó a decir al aire la comunicadora, lo que causó una rápida respuesta en el conductor del espacio matutino. “¡No! ¡no! ¡no!”, indicó alarmado “Repe”.

“Delfi, escúchame atentamente. No hagan ustedes ninguna maniobra por una razón muy sencilla: si ustedes quieren levantarlo, pueden ustedes caerse al sumidero. ¿Entiende o no? Entonces, no lo haga. Aquí tiene que llegar alguien de emergencia, no tú”, aconsejó la figura televisiva a la joven periodista.

“¡La prioridad es salir de ahí, hombre!”

A continuación, la notera tomó un poco de distancia y el automóvil pudo avanzar. Con todo, Delfina se acerco otra vez al conductor para señalarle que virara a la derecha y, de esta forma, evitara caer nuevamente.

No obstante, el sujeto le dejó en claro que la ruta donde se dirigía era hacia la izquierda. Al indicar esto el hombre, Repenning no disimuló su rabia.

El rostro de Canal 13 se llevó las manos a la cabeza, mientas se paseaba por set televisivo, con evidente expresión de hastío.

“Caballero... ¡La prioridad es salir de ahí, hombre! ¡Da lo mismo!”, reclamó el animador.

Luego, el conductor entró en razón y doblé su auto a la derecha y, así, logró esquivar el agujero. El tozudo sujeto terminó ganándose los alausos del estudio.