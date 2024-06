“A los dos super machitos… nos vemos en tribunales”: Nicole Block reapareció en redes con dura advertencia a su padre y exmarido

Nicole Block Davis reapareció en las redes sociales después de una ausencia de dos semanas, tiempo en el que, según sus propias palabras, necesitaba “estar en un lugar seguro”. La actriz publicó un nuevo video en su cuenta de Instagram en el que arremete contra su padre y su exmarido con acusaciones contundentes y una clara advertencia: “Perdí el miedo, y no me detendrán hasta que se haga justicia”.

La desaparición de Block de las redes sociales se dio después de su impactante denuncia pública el pasado 16 de junio, cuando utilizó Instagram para acusar a su padre de abusos cometidos a lo largo de su vida. “Feliz día, abusador”, escribió en esa ocasión, causando un revuelo mediático.

Ahora, en su reciente video publicado este domingo, la actriz se disculpó por su ausencia y explicó que necesitaba “moverse rápido para sentirse un poco más a salvo”. Sentada en una banca con un fondo rodeado de naturaleza, Block habló sobre salud mental, amor propio y contestó a quienes le envían mensajes de odio, instancia en la que aprovechó de instar a sus seguidores a educarse sobre los temas de salud mental.

Enseguida, el segundo mensaje de la actriz fue contundente y dirigido a su exmarido: “Aún espero la demanda que quedaste en interponer, que tanto anunciaste por la prensa hace bastantes años y he tratado de notificarte el cese de convivencia, pero te escondes como una rata”. Block continuó, prometiendo que la violencia física, psicológica y económica que sufrió a manos de su exmarido no quedará impune: “Pronto sabrás de mí”.

La actriz volvió a la carga contra su padre

En cuanto a su padre, Block no escatimó en calificativos: “Progenitor, gusano, cobarde, poco hombre, miserable, adúltero, falso, hipócrita y, sobre todo, abusador”. La actriz lo acusó de filtrar conversaciones privadas para “dejarla como loca” y encubrir los abusos que, según su relato, ha cometido durante toda su vida.

Además, reveló preocupantes prácticas en el entorno laboral de su padre: “Lamento muchísimo lo que le haces a tus trabajadores, ya que cometes un delito grave contra la intimidad de cada uno de ellos teniendo todas las cámaras con audio en su lugar de trabajo”.

Recordemos que en sus acusaciones anteriores, la actriz dio a conocer una serie de hechos de violencia y maltrato que habría ejercido su padre en su contra desde su infancia. Estos incluían desde maltrato físico, psicológico, económico e incluso, sexual.

“Perdí el miedo”

Con voz firme, Block afirmó haber perdido el miedo y se mostró empoderada en su búsqueda de justicia: “Me alegro muchísimo que por fin logré darme cuenta de que no te necesito como me lo hiciste creer por años. Yo soy dueña de mi vida y tengo el perfecto control de ella”.

“Me convertiste en una mujer peligrosa, ya que descubrí que puedo hacer todo, literalmente todo sola”, añadió.

Finalmente, Block concluyó su mensaje con una clara advertencia tanto para su padre como para su exmarido: “Me desafiaste, me humillaste, utilizaste, abusaste, maltrataste, denostaste, invalidaste, y como ya no tengo nada que perder, ahí también perdí el miedo, y no me detendrán hasta que se haga justicia. Como dice el dicho, ‘el que ríe último, ríe mejor’, y yo prisa no tengo. A los dos super machitos les cuento que nos vemos en tribunales”.