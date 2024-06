“Lo que no te mata, te hace más fuerte”: Nicole Block agradeció apoyo tras exponer a su padre por abuso físico y emocional en su contra

El pasado domingo, la actriz Nicole Block conmocionó a sus seguidores y al público en general al usar sus redes sociales para realizar una grave acusación contra su progenitor, eligiendo de manera significativa el “Día del Padre”.

En un desgarrador video publicado en su cuenta de Instagram, Block confesó los abusos físicos y psicológicos perpetrados por su padre y que marcaron su vida, especialmente durante su infancia.

La actriz reveló que el fin de semana tuvo un accidente automovilístico, instancia en que su padre, en vez de apoyarla, ejerció violencia contra ella, e incluso la golpeó. Así lo evidenció tras adjuntar un parte médico y una fotografía de las lesiones.

“‘Feliz día, abusador’. Pensaba que haría esto cuando me encontrara muy, muy lejos y nunca más tuviera que volver a verte la cara… llevo dos años escribiendo esta historia en mi libro ‘Estocolmo: la historia de un secuestro’”, señaló la intérprete al inicio de su publicación.

Enseguida la actriz dio a conocer los últimos hechos de agresión que vivió por parte de su progenitor durante el fin de semana: “Ayer sobrepasaste TODO límite. Me equivoco, llevas mi vida entera sobrepasando TODOS los límites… Llegué a un punto en que le pregunté a mis tratantes si acaso estaba loca. Respondieron que no… que era un paciente delicado”.

“Lo que no te mata, te hace más fuerte”

La publicación de Nicole sin duda generó gran conmoción en las redes y los medios y, este lunes, la actriz compartió nuevos videos en los que se refirió a las reacciones que generó su desgarrador testimonio, en específico a los cientos de comentarios de apoyo que recibió.

“Quiero darles gracias infinitas por la cantidad de mensajes de apoyo que he recibido, dándome ánimo y fuerzas para seguir. Han calado en mi alma porque, así como mi historia, hay muchas, y es más común de lo que todos creemos”, partió declarando.

En sus dichos Block aprovechó de citar al filósofo Nietzsche, y aludió al conocido dicho que reza: “lo que no te mata, te hace más fuerte”. “Hay que destruir para construir. En el fondo, destruir los valores imperantes socialmente, para que la persona pueda crear nuevos, los que ella estime convenientes”, agregó la actriz.

La creadora de contenido enfatizó la importancia de superar la comodidad y enfrentar la realidad para poder evolucionar. “Hay que destruir, construir, descubrir y después, evolucionar. Porque si seguimos quedándonos en el confort o en la comodidad, estamos tapando el sol con un dedo”.

La actriz también abordó su estado actual: “Muchos me han preguntado cómo estoy. Apaleada física y emocionalmente, con menos recursos. Por eso tengo que seguir adelante. Por eso quiero hacer este cierre, porque tengo que retomar mi trabajo”.

Block concluyó su mensaje destacando que está recibiendo apoyo profesional: “Sí, me encuentro con ayuda psicológica de mis tratantes y también con el apoyo de mi círculo más cercano. Y aunque no lo crean, el apoyo más grande y que me ha conmovido ha sido el de ustedes. Por lo tanto, me siento con mucho más apoyo en estos momentos y el mensaje que les quiero entregar es: soñar siempre y rendirse jamás”.

