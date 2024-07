Madre de Franco Vargas reveló qué le dijo el Presidente Boric tras altercado con diputado Kaiser: mandatario la llamó en medio de entrevista

Este lunes se vivió un tenso y lamentable incidente en medio de la comisión de la Cámara de Diputados que investiga el caso de Franco Vargas, el joven conscripto que murió en la fatídica marcha de Putre. Fue en esa instancia que el diputado Johannes Kaiser realizó un desafortunado comentario que indignó a Romy Vargas, madre del conscripto que perdió la vida.

En específico, el congresista aludió al supuesto consumo de drogas entre los conscriptos que llegan hoy en día al Ejército, y que afectaría su condición física. Esto causó el enojo de Romy Vargas, la madre de Franco, quien decidió abandonar la sala.

Tras el altercado, este martes, Romy fue entrevistada en el programa de YouTube “La voz de los que sobran”, donde se refirió a lo ocurrido. “Se me revictimizó y colapsé. Yo ya había denunciado que, en el regimiento, andaban divulgando que a todos los chicos de baja, además de Franco, les pasó esto por abstinencia de droga”, dio a conocer la mujer.

Además, hizo hincapié en que la creación de la Comisión que investiga el Caso Putre fue impulsada por su propia denuncia. “Se creó porque yo denuncié que, a mí, el Ejército nunca me dio una explicación. Entonces se creó para que, por lo menos, me dieran la cara y una explicación”, dijo.

“Hasta hoy no me han dado nombres ni me han dicho en qué lugar murió mi hijo. De hecho, me han llegado denuncias anónimas por parte de militares que trabajan y tienen sentido común, informándome que no habían implementos de auxilio”, sostuvo.

Incluso dio a conocer que Johannes Kaiser no se habría presentado en la Comisión en otras ocasiones. “Ahora apareció porque estaba el General Iturriaga”, aseguró.

“Me está llamando el Presidente…”

Sin alcanzar a terminar su próxima frase, la madre fue interrumpida por una llamada, nada menos que del presidente Gabriel Boric, quién intentaba contactarse con ella.

“Me está llamando el Presidente. ¿Les puedo cortar y después volver a conectarme?”, expresó en el espacio. Tras unos minutos de pausa, la mujer retomó la conversación en el programa, pero no sin antes, dar a conocer qué le dijo el mandatario.

“Me dijo que me quede tranquila”, partió contacto, para luego detallar que: “dijo que me apoyaba mucho de estos tipos descriteriados que vienen a ofender la memoria de mi hijo (...) quería saber cómo estaba, si estaba bien, porque había visto la comisión y que me apoyaba al 100%, porque siempre iba a haber gente descriteriada como Kaiser”.