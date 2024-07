Martín Vargas relata el atropello que lo dejó con graves lesiones: “El ‘pencazo’ fue muy fuerte, me tiró como 20 metros”

Martín Vargas, el legendario exboxeador chileno, habló por primera vez después de sufrir un grave accidente a finales de mayo en Maipú. Vargas, quien casi se coronó como campeón mundial en su categoría, fue atropellado y tuvo que ser trasladado de emergencia al Hospital El Carmen y posteriormente a la ex Posta Central debido a la gravedad de sus lesiones.

El incidente ocurrió fuera de su casa, cuando una motocicleta lo embistió con tal fuerza que lo lanzó aproximadamente 20 metros. Las consecuencias del accidente fueron serias. Según el parte médico del recinto asistencial, Vargas sufrió lesiones graves que requieren constante monitoreo. “Fue un atropello de alta energía, pero él tiene algunas fracturas costales y lesiones cerebrales hemorrágicas que hay que observar”, indicaron desde el hospital en su momento.

Ahora, fue el propio exboxeador quién habló sobre lo ocurrido. “El ‘pencazo’ de la moto fue muy fuerte. Me tiró como 20 metros”, declaró Vargas en entrevista con Meganoticias.

“No me acuerdo de nada del día del accidente. Yo no lo vi, porque miré para un lado y no para el otro”, agregó el exboxeador, evidenciando la confusión y el impacto del trágico suceso.

Farkas ofreció ayuda para el exboxeador

Debido a la gravedad de sus lesiones y las necesidades de atención constante, la familia de Vargas tuvo que adaptar su hogar para instalarlo en el living, facilitando así su cuidado y recuperación. En este contexto, la solidaridad no tardó en manifestarse. Leonardo Farkas, conocido empresario y filántropo, ofreció una ayuda económica significativa a la familia de Vargas.

Luego de que el empresario se enterara de la situación del exboxeador, publicó en sus redes un gesto alentador: ”Seguidores me informan del grave accidente del gran Martín Vargas. Infórmenle a su familia dónde le deposito 2 millones para lo que requiera. No podemos olvidar a los que tantas alegrías nos dieron”, escribió.

Con respecto a la generosa ayuda del filántropo, Cristian Salas, amigo de Vargas señaló: “Ayuda harto, porque agiliza, por ejemplo, las atenciones médicas”.

La familia de Vargas también dio a conocer que ha recibido apoyo constante de sus antiguos alumnos, kinesiólogos y terapeutas ocupacionales, todo queriendo ayudar al ídolo del boxeo.