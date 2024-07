“Infórmenle a su familia”: Leonardo Farkas se puso los guantes para ayudar a querido deportista

Uno de los reclamos más comunes a nuestra idiosincrasia chilena, es que muchas veces pecamos de ingratos con nuestros exponentes nacionales, a pesar de todas las alegarías (y penas) que nos dieron en el deporte, las artes y todo tipo de áreas. Héroes y villanos de una época que, después, pasan al olvido. Por eso el gesto que realizó el empresario Leonardo Farkas con el exboxeador Martín Vargas es para ponerse de pie, como diría otro ícono, Pedro Carcuro.

El filántropo escribió en sus redes sociales su ya conocida frase “dónde le deposito”, con el fin de ayudarlo económicamente, tras el accidente que sufrió en mayo y no recibió una adecuada atención médica.

“Seguidores me informan del grave accidente del gran Martín Vargas. Infórmenle a su familia dónde le deposito 2 millones para lo que requiera. No podemos olvidar a los que tantas alegrías nos dieron”, escribió en la red X, dando un buen ejemplo a sus demás colegas del mundo empresarial.

Lenta recuperación de Martín Vargas

Fue el 30 de mayo cuando Martín Vargas fue atropellado por un motociclista. A más de un mes del accidente, su recuperación ha sido lenta, mostrando problemas para comunicarse informaron sus hijos Natalia y Martín Adolfo.

De igual forma, señalaron el boxeador ha ido “recuperándose de a poquito”.

“Mi papá todavía está en la UTI, no ha pasado a Intermedio, pero ahí va recuperándose de a poquito. Vamos todas las tardes a verlo”, explica la hija de Vargas en lun.com, donde asegura que “su recuperación va a ser muy larga. Todavía no habla bien, más que nada dice sí o no, o repite frases cortas, pero ya está con fonoaudiólogo y sigue con el neurólogo”.

“Y aunque los médicos van rotando todos los días, se preocupan mucho de él, y le hacen exámenes constantemente para ver cualquier cosa que les llame la atención. En la Posta Central todos se han portado súper bien con él, desde los doctores, las enfermeras (...) lo tienen como un regalón ahí, así que estamos muy agradecidos por esa parte”, reconoce Natalia.

“Las fracturas de ls costillas se recuperan solas mientras que los derrames del cerebro están estables, no han seguido creciendo, y eso es bueno, porque además no hay secreciones, por lo que no será necesario operarlo”, avisó además la mujer de 41 años, quien destaca que a pesar de hablar poco, su padre reaccionó a los gestos de preocupación de la gente.