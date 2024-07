“Usted tiene un largo historial”: Johannes Kaiser responde furioso a Boric por tratarlo de descriteriado

No se quedó de brazos cruzados el diputado Johannes Kaiser ante una supuesta crítica del Presidente Gabriel Boric, al día siguente de sus controversiales declaraciones con respecto a la muerte del conscripto Franco Vargas en la marcha realizada en Putre.

El congresista ofendió a la madre del joven fallecido, Romy Vargas, presente en la comisión de la Cámara que investiga el caso, al insinuar que el deceso pudo haber ocurrido por factores que no se han considerado, como un eventual consumo de drogas por parte de quienes cumplen con el servicio militar.

Este martes, durante una entrevista en vivo para “La voz de los que sobran”, Romy fue interrumpida mientras hablaba por un llamado del Mandatario. Se excusó, dejo pendiente la conexión, y luego comentó qué le señaló Boric. “Quería saber cómo estaba, si estaba bien porque había visto la comisión y que me apoyaba al 100%, porque siempre iba a haber gente descriteriada como Kaiser”, indicó la mujer.

“Con qué cara el señor Boric...”

Este calificativo provocó intensa ira en el parlamentario “nacional libertario”, quien manifestó toda su indignación mediante un video que subió a una publicación de la plataforma X. “Ahora el Presidente me trata a mí de descriteriado”, inició sus palabras.

“Yo no me vengo a dejar tratar de descriteriado. ¡Porque con qué cara el señor Boric podría venir a tratarme a mí de descriteriado con su historial! Mírese al espejo, Presidente”, acusó desafiante.

En sus argumentos, Kaiser le enrostró al Presidente que “habló mal de la Teletón”, que “defendió las barricadas”, que sindicó a Sebastián Piñera de violador de derechos humanos, que fue “a gritarle a los militares a Plaza Baquedano” y que otorgó pensiones de gracia e indultos “a criminales”.

“Sí, señor Presidente, si usted tiene un largo historial de ser un descriteriado de la peor especie y lo sabe”, añadió.

Respecto a las objeciones a sus palabras en la comisión, no mostró ni el más mínimo arrepentimiento. “Yo no hice nada que no fuese correcto. ¡Nada!”, afirmó.

“El hecho que estuviera la madre del conscripto presente no podía inhibirme a mí de preguntarle al Ejército qué es lo que había sucedido”, indicó el exmilitante republicano.