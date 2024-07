Familiares de personas fallecidas durante los incendios forestales de Valparaíso aseguraron que el SML todavía no les entregan los cuerpos

En febrero, un enorme incendio forestal azotó a la Quinta Región el cual dejó a miles de personas damnificadas y más de 100 víctimas fatales. Meses han pasado desde este lamentable evento, cuyas consecuencias serán muy difíciles de superar para las personas que fueron afectadas por los siniestros.

A cinco meses del terrible acontecimiento, algunos familiares que perdieron a un ser querido señalaron que todavía el Servicio Médico Legal (SML) no les ha entregado los cuerpos de las víctimas que fallecieron producto de los incendios forestales.

Esto fue dado a conocer en Ciudadano ADN en donde se expuso uno de los casos de familias que están lidiando con esta situación: el de Gabriel, un hombre que falleció en la Villa Independencia de Viña del Mar, cuyo cuerpo sigue en el SML.

A pesar que su familia sabe que se trata de él, la institución informó que necesita las muestras de ADN de un familiar directo para tener una certeza sobre su identidad y, así, entregarles el cuerpo. Al ser hijo único, solicitaron el ADN de su madre que ya había fallecido hace 30 años.

“Esto ha sido un dolor inmenso, muy grande”

Una de los integrantes de la familia de Gabriel, habló con el medio citado para hablar sobre este caso. “Todavía no me lo entrega el Servicio Médico Legal porque él, como no tuvo hermanos, su madre falleció hace más de treinta años. Entonces hay que buscar un ADN que es su madre, por eso se ha demorado tanto esta entrega”, contó Viviana.

“Esto ha sido un dolor inmenso, muy grande, que no le deseo a ninguna persona en el mundo, esto, el duelo que nosotros estamos pasando hace cinco meses”, agregó. Para lograr comprobar la identidad de Gabriel, se tendrá que exhumar el cuerpo de la madre que falleció hace décadas.

La madre de Viviana también falleció en el incendio, pero le solicitó al SML que no le entregarán el cuerpo hasta que pueda rescatar el de Gabriel, y darle sepultura a ambos.