Preocupante advertencia de colegas de profesor que se suicidó en Molina: temen que pueda repetirse

A raíz del lamentable caso de Albano Muñoz Briones, profesor que no soportó más la situación que sufría y se quitó la vida en la comuna de Molina, Región del Maule, en un ambiente de maltrato y agobio laboral que denuncian docentes del liceo donde se desempeñaba, sus colegan realizaron una preocupante advertencia.

PUBLICIDAD

El pasado 18 de junio falleció el profesor de filosofía, a los 32 años, y tras su muerte sus colegan han alzado la voz por el acoso que podría haber detonado la fatídica decisión. “Ahí en el Liceo Polivalente (de Molina) se vive una situación muy grave que está afectando seriamente la salud mental y la condición emocional de la comunidad escolar”, señaló el presidente del Colegio de Porfesores, Mario Aguilar, quien hizo un llamado a adoptar medidas urgentes.

Resulta que en el gremio docente existe temor de que este tipo de situaciones sigan ocurriendo. Patricio Escobar, vocero de los funcionarios del liceo, conversó con el programa “Contigo en Directo” (CHV), instancia donde alertó en pantalla que otros profesores estarían en una situación límite.

“Ambiente que tiene en los límites del colapso”

“Si no hubiera ocurrido, de todas maneras estaríamos denunciando esto. Un liderazgo autocrático excesivo que ha generado un ambiente que tiene en los límites del colapso, en este minuto, a al menos tres colegas”, aseguró Escobar.

“Es decir, son colegas que pudieran seguir algún camino que ya otro colega siguió”, advirtió.

El dirigente inclusó indicó el caso puntual de un funcionario que compartía íntimamente a sus pares un profundo malestar psicológico y que no se cerraba a “tomar el mismo camino”, dadas las sistemáticas reprimendas en su trabajo.

“Planteó que él ya no se puede mirar al espejo, no mira a su familia a la cara, porque de tanto escuchar a cada rato que ‘todo lo hace mal’, él se siente muy mal y no ha tomado el mismo camino porque tiene esposa, hijos y animales. Dijo brutalmente que no ha descartado el mismo camino”, manifestó el vocero.

PUBLICIDAD

No estás solo, no estás sola: Ministerio de Salud lanzó fono *4141 de prevención del suicidio.

La línea es completamente gratuita y se puede llamar desde celulares de lunes a domingo, las 24 horas del día. A través de ella, las personas que estén enfrentando una emergencia o crisis de salud mental, podrán contactarse con un psicólogo especialmente capacitado que los escuchará y ayudará.