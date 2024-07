Concejala de Lo Espejo denunciada por vínculos con el narcotráfico se enfrasca en tensa discusión con Julio César Rodríguez

Un tenso diálogo fue el que protagonizaron este mediodía el conductor del matinal “Contigo en la mañana”, Julio César Rodríguez, con la concejala de la comuna de Lo Espejo vinculada al narcotráfico, Carolina Mena, quien decidió cortar abruptamente la entrevista con el periodista de CHV luego de participar en el Concejo Municipal, acusándolo de no dejarle explicar su posición.

En la ocasión, Mena insistió en su inocencia y desconocimiento de los vínculos con el narcotráfico de Héctor Aladino Cárdenas, alias “El Poroto”, a quien le habría arrendado una de sus propiedades.

La defensa de la concejala de Lo Espejo

“No tengo idea de vínculos (con el narcotráfico), y no tengo porqué saber qué hacen mis vecinos”, indicó la concejala, quien aseguró además que en caso de conocer sus antecedentes “por supuesto que no le arrendaría”.

“En eso no me pierdo y he sido sido súper cara en el tema. Yo no he mentido. Conozco a todos mis vecinos, conozco obviamente a la persona que me arrendó la casa, pero yo no tengo idea de que tengan relación con el narcotráfico. Y por ello, yo le dije a la alcaldesa que se dirigiera a las instancias correspondientes para que se investigue, si yo soy la primera que quiere que esto se aclare”, señaló Mena.

Su respuesta no dejó del todo conforme a Rodríguez, quien le insistió a la concejala en profundizar su desconocimiento respecto del prontuario delictivo de su arrendatario.

“Es que yo no tengo idea de vínculos (...) yo no tengo porqué saber qué es lo que hacen mis vecinos, y eso es lo que hoy vengo a transparentar”, prosiguió Mena, quien insistió en que gracias al reportaje de Canal 13 que develó sus eventuales vínculos, se enteró de las conexiones con el narcotráfico de Cárdenas.

La insistencia de Julio Cesar Rodríguez

Los argumentos de Mena prontamente fueron cuestionados por los animadores del matinal, quienes le plantearon lo difícil que era desconocer los vínculos del narcotraficante. “¿Si usted supiera que la persona a quien le arrienda tiene vínculos con el narcotráfico, le seguiría arrendando?”, preguntó Roberto Cox, a quien la concejala le respondió con un contundente “no, por supuesto que no. Por eso, yo he sido súper clara. En eso yo no me pierdo”.

Carolina Mena, concejala de Lo Espejo. Fuente: Captura de pantalla CHV.

“Pero concejala, usted le arrienda su casa a una conocida persona vinculada con el narcotráfico. Usted en la única que no sabe, concejala, que esa persona está vinculada con el narcotráfico”, insistió Julio César, cuya intervención acabó por agotar a Mena, quien aparte de aseverar que no la habían expulsado de su militancia al Partido Demócratas, señaló que “no voy a hablar más con él, porque me está acusando. No me deja terminar lo que quiero decir”.

“No tengo vínculos con el narco, y no me han sacado del partido. No tengo nada que esconder, por qué me están vinculando con eso. Yo me querello en contra del canal porque hasta me pueden balear, porque están diciendo que tengo vínculos con el narcotráfico. ¿No saben cómo funciona esto?”, agregó.

Ante tal respuesta y negativa de seguir conversando de sus vínculos con el narcotráfico, fue que el animador le recordó que en su adolescencia vivió por muchos años en Hualpencillo, comuna donde “sabíamos donde vivía cada narco y cada cogotero”.

“Viví en una población gran parte de mi vida, señora. Vivía en Hualpencillo, que era igualito que donde vive usted. Así es que no me viene a contar el cuento. Sabíamos dónde vivía cada narco, sabíamos dónde vivía cada cogotero. Sabíamos dónde vivían todos, y no era ni concejal. Era estudiante. Usted es la única que no sabe quién es el Poroto. Todos su vecinos se ríen, y están escribiendo al canal”, aseveró el periodista, quien a esas alturas ya había descolocado definitivamente a la concejala.

“Ya, no le voy a responder nada más. Y está bien (que hablen los vecinos), pero yo ahora me voy”, finalizó una indignada Mena.